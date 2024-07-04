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畢馬威：港銀內房貸款或續惡化

【明報專訊】內地房地產商貸款為近年拖累本港銀行資產質素下跌主因，金管局早前公布本港銀行首季末特定分類貸款比率按季升0.23個百分點至1.79%，內地相關貸款比率升0.19個百分點至2.77%。畢馬威中國金融服務合伙人沈耀文稱，雖然銀行已為內房貸款作大部分撥備，但內地房價仍在下跌，今年仍有新違約和貸款分類下調出現，內房貸款質素未來或繼續惡化，但不會較過去兩年嚴重，內地穩定房市政策對減少貸款違約相當重要。

破產數字升

銀行關注中小企貸款

除內地房企貸款，沈耀文指本港中小企貸款質素亦為銀行所關注，中小企經歷疫情、高息困難，加上本地和內地旅客消費習慣轉變，中小企破產數字上升，雖然未見銀行停止向中小企貸款，但審批上更為審慎。銀行審批貸款現時更為着重企業現金流，未來是否有盈利和生存能力，若企業只是面臨短暫的資金流動問題，金管局早前發出的指引會對他們融資有幫助。

沈耀文表示，銀行亦緊密監察本地地產商貸款情况，美國減息時間不確定，過去兩三年高息環境下，本地地產商利息成本高達5至6厘，銀行相關信貸風險上升。不過，他指目前未見本地地產商貸款明顯地被降級，但銀行已在積極管理相關風險，減少貸款在個別行業或客戶集中度。今年首季港銀貸款質素惡化速度較去年放緩，他認為今年變化需視乎息口走勢、內房有否更多支持政策，以及本港經濟復蘇的速度和力度。

受惠高息環境持續，去年本港銀行淨息差按年擴闊30點子（1厘等於100點子）至1.84厘，畢馬威中國香港銀行業高級合伙人馬紹輝（Paul McSheaffrey）指聯儲局會等待通脹受控，預計至今年底才開始減息，由於銀行貸款重新定價需時，預期對今年息差影響不大，2025年才會逐步反映。