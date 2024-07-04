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大摩料港6月零售銷售跌15％ 收租股有沽壓 地產發展股看好信置恒地

【明報專訊】摩根士丹利發表報告指出，香港的5月份零售銷售在低基數下，跌幅收窄至12%，但是在內地訪客增長放緩，及有更多港人離境影響下，預期今年6月份香港的零售銷售會錄得按年15%跌幅。在地產股中，大摩指寧願選擇住宅發展類相關股份多於涉足零售類收租股，並對信和置業（0083）及恒基地產（0012）看高一線。

明報記者 陳偉燊

大摩認為，剛公布的5月份本港零售數據大抵符合他們預期，並估計香港今年6月份零售銷售會按年跌15%，主要是6月份估計內地訪客會跌至2018年同期的64%水平，同時香港居民離境的數目則達到2018年同期的116%，遊客減少及更多居民離港的情况下，令本地零售業表現進一止受壓。

予信置恒地目標價 潛在升幅達23%

該行指出，九龍倉置業（1997）、領展（0823）及希慎興業（0014）比恒生指數表現為差，年初至今跑輸達26至35個百份點。由於零售銷售自今年3月份以來呈現倒退，加上預期香港6月份銷售銷售按年會有15%跌幅，大摩料短期內將觸發對零售收租股的沽壓；另邊廂看好地產發展股，展望今年度上半年業績，給予信和置業（0083）及恒基地產（0012）排名高於零售及寫字樓收租股，對兩者目標價分別為10元及26元，潛在升幅均達23%。

料九龍倉置業股息有增長 勝同業

在眾零售收租股中，大摩預期，九龍倉置業在上半年度的股息分派會有1%增長，相對較同業為佳。而零售動力放慢，加上高度涉足寫字樓租務，大摩因而給予希慎（0014）「持有」評級，並預期該股的派息未必獲得現金流支持。

根據政府剛公布的5月份零售數據顯示，總零售銷售達305億元，按年減少12%，按月則升3%，相對2018年5月則下跌25%。今年首5個月香港零售銷售按年下跌6%。對比2018年同期跌幅更多達23%。