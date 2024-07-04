利福啟德雙子匯項目再融資78.5億

利福國際執行董事劉今蟾表示，今次再融資令額度由69.5億元增至78.5億元，反映貸款人對利福管理層及香港零售市場未來前景投下信心一票。

第2間崇光百貨9月中開業

她又稱，設於雙子匯內第二間崇光百貨將於今年9月中開業，將引入更多品牌、更多休閒生活及娛樂產品的選擇，為東九龍客戶帶來多姿多彩的生活體驗。

雖然目前經營環境挑戰重重，利福仍對香港未來充滿信心，隨着香港加快融入大灣區，本地經濟及零售業長遠上具有龐大增長潛力。

利福早於2016年底投得啟德地皮，2017年取得90億元銀團貸款，2022年6月再與貸款人訂立為期2年的69.5億元貸款融資項目，主席劉鑾鴻同年8月提出私有化公司，認為香港零售業處於低位，啟德項目首數年營運表現亦有機會令人失望。不過，劉鑾鴻早前接受本地傳媒訪問時指出，長遠而言對啟德雙子匯項目完全不擔心，惟短期而言因人流需要周邊項目陸續入伙，加上本港零售環境較往年「欠火紅火綠」，項目要成熟或需更多時間。