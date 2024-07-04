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內地上月財新服務業PMI跌至51.2 遜預期

【明報專訊】財新公布6月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI），按月跌2.8至51.2，為去年11月來最低，亦低於市場預期的53.4。該服務業PMI與國家統計局早前公布的服務業PMI一致回落，後者略跌0.3至50.2。

新訂單指數近4個月來最低

從分項數據來看，新訂單指數在擴張區間回落至近4個月來最低；外需放緩幅度小於整體需求，新出口訂單指數較上月近一年來高位略降。另外，在5月短暫擴張後，6月服務業就業指數降至臨界點以下。根據企業反映，員工自願離職和企業裁員降成本為用工重現收縮的主要原因，令服務業積壓工作量指數在近5個月來首次超過榮枯線。

該數據又顯示，由於原料、用工及運輸費用上升，導致服務業成本持續增加，不過6月服務業投入品價格指數在擴張區間回落。同時，服務業企業持續調漲銷售價格，但幅度放緩，當月服務業銷售價格指數僅略高於臨界點，為近5個月來最低。

值得留意是，月內服務業經營預期指數在擴張區間降至2020年4月來最低，已連續兩個月回落。財新指部分受訪企業擔心未來一年經濟環境可能轉弱，對產出造成負面影響。

分析：就業收縮 企業樂觀預期不強

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月市場供需擴張，製造業較服務業表現較好，價格水平穩定，但就業收縮，企業樂觀預期不強。市場信心不足和有效需求不足仍是當前經濟面臨的極大挑戰。

他續稱，政策對經濟的支持力道仍需進一步加強，前期「三大工程」（即興建保障房、城中村改造及「平急兩用」公共基建）、房地產調控措施、大規模設備更新及消費品「以舊換新」等政策仍需進一步落實顯效。此外，財稅改革等相關政策應著重改善市場經營主體的樂觀預期。