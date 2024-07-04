歐盟對華電動車加徵關稅現分歧 法意西3國支持 德冀煞停

歐盟周四確定各家中國電動車廠的關稅稅率並開始徵稅，根據歐盟上月的公布，比亞迪（01211）初步稅率17.4%，吉利汽車（0175）、小鵬（9868）、蔚來（9866）、零跑（9863）、長城汽車（2333）等為20%和21%。未來數周歐盟將陸續諮詢成員國，是首次官方「民意調查」，10月投票決定未來數年是否正式徵稅，若最少15個國家代表65%區內人口反對就會否決。

未來數周首次「民意調查」 10月投票決定

路透查詢各國官員後總結，大部分仍在衡量關稅利弊和擴大貿易爭端是否值得。當中，代表40%人口的法國、意大利和西班牙都示意支持，西班牙經濟部表明若缺乏公平競爭而受損，歐洲必須有行動防衛。三分之一汽車銷往中國的德國，政府消息表明希望煞停關稅，強調應與中方討論解決辦法。捷克、希臘、冰島、波蘭正在研究是否支持。由於比利時是看守政府，荷蘭新政府本周才上任，所以未在重大政策決定立場。

部分歐洲車廠擔心徵稅負面影響超出益處，美國電動車生產商Tesla（美：TSLA）已表明，由於該公司從中國出口到歐洲的電動車被額外徵稅，所以本月起將加價。有環保人士擔心電動車成本提高，妨礙歐盟2050年達至碳中和的目標。

中方正與歐盟磋商化解電動車關稅爭議，同時亦準備一系列反制措施，今年初開始向主要來自法國的歐盟白蘭地酒啟動反傾銷調查，上月中起調查歐盟豬肉和相關副產品，可能加徵臨時反傾銷關稅，類似調查或擴展至乳製品。

加國諮詢文件 加徵關稅不包零部件

除了歐洲，美國已宣布向中國電動車加徵100%關稅，加拿大亦可能有相近行動，該國周二發布諮詢文件，是加徵關稅前的程序，8月1日截止。諮詢內容包括是否向中國製電動車徵稅、稅率多少，對電動車負擔能力有多大影響，但似乎僅限於整輛車，不包括電池和零部件等。另一範疇是若中資為避開關稅，投資或收購加拿大廠房進入供應鏈，是否要施加額外指引、監察以至限制。

現時加拿大進口的國產電動車多數來自Tesla，當局未說明是否納入潛在關稅範圍。

（綜合報道）

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