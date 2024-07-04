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FT：歐盟針對中資電商 擬撤150歐元免關稅門檻

【明報專訊】繼電動車額外加徵關稅之後，歐盟可能向更多中國貨「開刀」，據報針對近年冒起的中資電商平台。英國《金融時報》周三引述3名消息人士稱，歐盟委員會本月將建議，取消電商平台向消費者寄出貨品價值150歐元（逾1250港元）或以下包裹的免關稅優惠，或不論貨品價值，強制大型平台在網上登記支付增值稅。

憂區外電商平台傾銷廉價產品

有官員表明，雖然措施適用於所有非歐盟電商平台，但主要針對中國的拼多多（美：PDD）旗下Temu、阿里巴巴（9988）旗下全球速賣通和主要銷售服飾的Shein。

免關稅優惠原意是方便居民購買個人物品或送禮，但歐盟擔心被區外電商平台利用傾銷廉價產品，而且安全質素成疑。由於中國在聯合國屬發展中國家，根據相關規則，跨境空郵包裹可獲收費優惠，有助中資電商平台取得成本優勢。但報道引述有官員承認，要讓所有成員國同意重新引入關稅很困難，因為不想海關在缺乏足夠資源同時額外加重工作量。彭博亦擔心歐美通脹仍然高企，提高電商購物代價或引起民怨。

歐盟統計，去年符合免關稅的進口包裹達23億件；單計4月，電商有關的進口貨品逾35萬件，按年增加超過1倍。歐洲玩具業曾於2月投訴，在Temu購買19件玩具，全部不符合歐盟標準，當中18件對兒童都有實質安全風險。Temu回應所有涉事產品已在歐洲下架，同時加強監察該類產品及安全要求，又強調業務增長不是依靠便宜貨品，支持任何有利消費者和公平的政策。全球速賣通表明正與立法機關合作，確保在歐盟繼續合規經營。Shein亦稱完全支持關稅改革。

除了歐盟，美國亦有類似免關稅優惠，上限是800美元，不少國會議員同樣推動立法，取消或降低門檻，避免中國貨避開關稅傾銷。但據報美國電商平台亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）準備仿傚中國同業，利用免稅優惠銷售特低價中國貨到美國。

（綜合報道）

[國際金融]