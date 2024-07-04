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美經濟數據遜預期 9月減息概率升

【明報專訊】美國周三公布就業等一系列經濟數據，普遍差過市場預期，鞏固9月開始減息的預測，美元、美債息數據公布後見回落。在周五公布非農業新增職位、失業率等就業數據前，人事顧問ADP統計，6月私營企業職位增加15萬個，是5個月以來最少，差過市場預期的16萬個。

上周新申領失業救濟金人數增加4000至23.8萬人，多過市場預期的23.5萬人，終止連續兩周跌勢。持續申領人數增加2.6萬至185.8萬人，是逾兩年半最多，反映失業問題有惡化迹象。服務業、製造業表現亦不佳。反映服務業的供應管理專業協會（ISM）非製造業指數，6月跌至48.8，是4年來最低，明顯差過市場預期52.5，而且是今年來第二次跌穿50進入收縮狀態，主要由於新訂單減少，表現是逾1年半最差。5月工廠訂單意外減少0.5%，終止連續3個月升勢，市場原本預期再升0.2%。

美10年期國債孳息率跌 現貨金價急升1.3%

經濟有放緩迹象，利率期貨反映，市場曾預期聯儲局9月減息概率逾66%，較一周前高10個百分點。美匯指數曾跌至105邊緣，是近3周低位，指標的美國10年期國債孳息率曾跌9個基點至4.33厘左右。商品價格受惠，現貨金曾急升逾1.3%至每安盎司2360美元，是近兩周高位。

在周四美國獨立日假期前，美股提早於下午1時收市，交投相對淡靜，市場觀望收市後，聯儲局公布6月議息記錄，道指偏軟，但標指和納指曾再創新高，分別企穩5500點和18,100點以上。

（綜合報道）

[國際金融]