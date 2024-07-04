釋放GenZ粉的共同創作力

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觀看習慣和創作轉變

報告有一兩點值得大家深思。有66%的美國GenZ花更多時間觀看有關討論或Unbox的內容，而不是品牌原本的內容。更重要的是，GenZ從單純的消費者轉變為積極的創作者。

鏡粉效應：粉絲文化的力量

粉絲文化威力之大，香港近幾年最典型的例子非「鏡粉」莫屬。對GenZ來說，粉絲文化不僅僅是一種消遣或興趣，更是身分認同和社交聯繫的重要部分。說穿了，就是歸屬感，塑造身分，然後成為消費行為中的強大力量。

粉絲是最忠誠的創作者

GenZ在粉絲文化中的參與程度廣泛，從偶爾參與到專業創作都有。當短片創作和生成式AI技術的流行，也使粉絲更容易成為創作者Creator。這是一場巨大的轉變。以往品牌不習慣二次創作，最多集中聯繫Influencer、網紅和知名的創作人，現在應容許甚至鼓勵粉絲重新混合和創作品牌的內容，去培養更深的一種歸屬感和參與度。這種粉絲二次創作類型的內容，比單純品牌創作的內容更能夠深入粉絲群。

其中例子是網絡電腦動畫《The Amazing Digital Circus》僅有兩集，但就吸引了22%的GenZ的認識。以數碼營銷關注新興的粉絲文化，本身已經有足夠的量凝聚GenZ消費者。

品牌「助燃」粉絲創作

品牌從以往集中資源製作品牌內容，現在更應該密切關注粉絲所關注的話題，積極參與其中。當品牌能夠即時回應粉絲的關注點，互動和刺激創作，就能生成更多「識睇梗係睇留言」的作品。當然，是好是壞，某程度靠品牌平日的功力和粉絲忠誠度來決定。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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