香港數字化發展須有所突破

今天香港的景况在多方面好比本世紀前內地某個農村的市集，以為只依靠地理優勢吸引各地商人來此交易牲畜，生意便可以一直蓬勃發展。但隨着科技的進步，物流行業引入了大量外國凍肉，市場發生了變化，周邊的市集開始致力搞好基礎設施，如穩定的電力供應和冷藏設備，以儲存這些進口美食，滿足市場的新需求。

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「市集」墮入故步自封陷阱

香港這座「市集」正墮入了故步自封的陷阱，以為自己是方圓幾百公里內唯一能提供活牲畜的市集，對市場發展的趨勢視而不見。農村村長仍沉醉於過去的輝煌，無視新興的進口美食市場的崛起，完全忽略了全球化和科技發展對市場的巨大影響，以為自身的地位和傳統就足以保持市集的繁榮，一再以保護市集經營者利益為藉口，漠視市場的需要和居民的訴求。

這種自以為是的態度導致市集逐漸失去吸引力，錯失了不少與「國際接軌」的發展機遇，市集無法提供外國進口美食，不能滿足居民對多樣化飲食的需求，也無法吸引更多的商家加入和消費者購物。與此同時，附近的市集已經通過改變和創新，實現了與國際市場的對接，吸引了更多的人流和經濟活動。

數字化工程表現未如理想

縱觀全球，數字化已經成為引領創新與進步的關鍵力量。然而，香港好像還沒有意識到這一點的逼切和重要性，沒見主動適應市場需求或積極改變自身，以保持競爭力和吸引力呢？守舊觀念和傳統的束縛會使香港錯失發展的黃金機遇，只有勇於創新、敢於變革，香港才能在數字化時代保持長久以來在區內的領先地位，成為亞洲和全球的數字化創新中心之一。

作為國際金融中心和亞洲重要城市，香港在數字化發展方面一直未能趕上內地城市，甚至落後一些東南亞城市。無論是移動支付的普及、網約車合法化、股票市場交易清算，還是法庭罰款和婚姻登記等領域，香港仍然依賴有限的八達通和銀行卡PPS付款，無法滿足日益增長的科技應用需求。

多個重要領域無法滿足市場

以移動支付為例，相對於內地城市和一些東南亞城市，香港的普及程度較低。儘管八達通已經存在多年，但功能和使用範圍有限，無法滿足人們日益增長的數字支付需求。此外，的士無現金支付及網約車合法化進展緩慢，儘管香港有一些接受無現金支付及網約車平台運營，但受限於支付成本、稅務、法規和監管限制，計劃尚未得到充分發展和推廣。

作為國際金融中心，香港的股票市場交易清算體系正面臨挑戰。缺乏快速、高效的交易清算機制和系統，交易過程仍然複雜，限制了市場的活躍度和吸引力。此外，在政府多個部門如法庭罰款和婚姻登記費用等方面，香港也沒有充分利用數字化技術，使得相關流程仍然繁瑣，效率低下。

有行動惟欠深度寬度力度

客觀來說，對於數字化發展，香港也並非完全沒有行動，近年也採取了一些措施，例如政府推出了「智慧城市藍圖」，旨在推動數字化轉型和創新。此外，也在金融科技、人工智能、大數據和物聯網等領域培育了一批初創企業和科技公司，推動數字經濟，只是深度、寬度和力度仍未如人意，盼有關當局痛定思痛，通盤考量及落實改革，否則最終只能眼睜睜看着市場進一步萎縮，國際金融中心地位不保！

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

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