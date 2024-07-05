半新股長久解禁前 兩日累瀉五成 速騰聚創今解禁 大戶持股存CCASS增至七成

明報記者 江陵凱、蕭嘉聰

本報整合未來3個月股份解禁在即的半新股（見表），亦以上市前經12輪融資及兩次股份轉換的速騰聚創，上市前股東陣容最頂盛，潛在解禁沽盤亦最龐大。速騰聚創36名上市前投資者，相關上市前投資者持股量佔已發行股本約55%。阿里巴巴（9988）旗下菜鳥亦為主要股東之一，阿里持有速騰約4700萬股股份，佔已發行股份10.46%；速騰聚創聯合創始人兼首席執行官邱純鑫通過BlackPearl持有約11.58%股份。

分析：大戶搬倉為售股鋪路

連同其他管理層股東、基石投資者及策略投資者的持股，佔速騰聚創已發行股本約98.94%股份於今日解禁。速騰過去大部分時間於CCASS的持股量一直維持約2400萬股，佔已發行股份5.46%，惟於禁售期結束約一個月前，自6月7日起陸續有大戶將持股存入CCASS內。截至本周三（3日）系統內的持股量已達約3.18億股，佔已發行股份70.5%。有分析認為，相關股東為出售持股作部署，短期內或有股東爭相沽貨的情况出現。

速騰為內地激光雷達及感知解決方案公司，於今年1月5日上市，當時上市價為43元，其股價直至5月中一直變動不大。於5月中後段開始有起色，於5月27日一度升至68.5元，其後亦於6月11日收報90.8元，創出上市以來新高，同時較上市價高出1.11倍；惟速騰股價隨後反覆下滑，昨日收報50.95元，現市值仍近230億元。

長久下周解禁 限大股東持股

長久股份波動更大，以5.95元招股上市後扶搖直上，於6月19日升逾104元收市，5個多月累升逾16倍後見頂。6月20日洗倉式挫六成半後一度反彈，過去兩日跌勢再轉急，惟昨收報30.15元，仍較上市價5.95元高出約4倍。長久股份上市前並無融資引入投資者，亦未有基石投資者，下周解禁只限大股東的持股。

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，若半新股現股權高度集中情况，股價較易受人為操控，急升驟跌並無基本面因素可言。