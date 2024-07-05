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解禁前公告自願回購 第四範式化解危機

標籤：經濟

【明報專訊】雖然半新股大多難逃解禁「魔咒」，不過去年9月上市的內地AI公司第四範式（6682）今年3月趁基石投資者禁售期結束前，已發自願公告表明回購計劃，擬動用不超過3億元在公開市場回購股份。公司於4月17日舉行特別股東大會，通過回購不超過10%已發行H股議案，股價力保不失。

第四範式於去年9月28日上市，新股定價為55.6元，基石股東新華資本、北京中關村及Montage Holdings合共認購1356.63萬股，並設有6個月禁售期。公司3月發公告指出，回購反映其對自身業務展望及前景充滿信心，料可為公司帶來裨益及為股東創造價值。

公司自今年5月20日起回購股份，截至昨晚8時，公司合共於9個交易日回購28.2萬股或0.208%，涉資1491.4萬元，平均價介乎51.883元至53.946元。第四範式股價上市以來一直「潛水」，3月初內地發改委調研AI行業後炒起，4月17日股東通過回購決議後，股價翌日低見47.1元，較3月初收市高位75.5元累跌逾三成，不過至今股價趨穩，是少數成功化解解禁危機的股份。

申H股全流通獲中證監受理

值得注意的是，第四範式上市前投資者如紅杉中國、春華資本、博裕資本，禁售期為12個月，即公司9月或再面臨解禁危機。另公司昨晚公布，申請H股全流通已獲中證監受理，意味股份供應或再增加。第四範式昨收市報52.85元，跌0.94%。

事實上，多隻上市前經多輪融資科技股，上市後均難逃股價大跌命運。商湯（0020）半年禁售期完結當日即被拋售，上市前股東阿里巴巴（9988）旗下淘寶控股沽清持股後，另一主要股東軟銀集團（Softbank）亦減持；快狗打車（2246）亦遭阿里沽貨，兩股股價均曾較上市後高位急瀉逾九成。