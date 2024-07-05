恒指收復萬八關 成交不足千億

北水淨入逾9億 內銀科技股做好

國指昨日收報6470點，上升0.23%。北水通過港股通淨流入9.46億元，為6月25日以來最少。恒指昨日升幅主要來自中資銀行股與科技股，建設銀行（0939）昨日除淨後，上升3.32%，收報5.54元，貢獻恒指升幅33點，工商銀行（1398）昨升2.11%，中國銀行（3988）升1.31%，合共推動恒指上升52點。石油股亦做好，中石化（0386）升2.66%，中石油（0857）升1.55%。

反映在美上市中概股表現的納斯達克中國金龍指數，隔晚上升3.31%，帶動科指昨日亦升0.63%，收報3649點。重磅科技股做好，美團（3690）上升2.22%，阿里巴巴（9988）升1.32%，騰訊（0700）升0.79%，合共貢獻恒指上升53點，攜程（9961）升4.38%，為表現最佳藍籌。內需股則持續疲弱，李寧（2331）雖傳出主席李寧考慮增持消息，不過昨仍下跌3.8%，消化前日升幅，為表現最差藍籌，申洲國際（2313）亦跌3.14%。

恒指昨早段曾升155點，惟在20天線（18,074點）附近遇阻力。耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股昨日升幅不大且日內波幅狹窄，為上月底自250天線附近開始反彈的延續，近日中資銀行股向好，似為資金在「中特估」板塊之間輪動。

分析：恒指近期區間波動為主

雖然市場對美國減息信心預期上升，不過植耀輝認為，港股近期走勢較受A股影響，市場主要等待三中全會公布的經濟政策，短期未有方向。若恒指可以升穿50天線（18,279點）動力會更好，不過暫時缺乏推動因素，預期恒指暫時會在17,500點至18,400點之間波動。