中指院料內地下半年新房仍築底

上半年新房銷售面積降四成

中國指數研究院指出，預期在各項政策持續發力下，2024年下半年新房市場下行態勢將有所放緩。但由於居民收入預期、房價下跌預期尚未明顯改善，全國房地產市場仍面臨調整壓力，新房市場或仍處於築底階段。

該院指出，在樂觀預期下，國企收儲加快，下半年全國新建商品房銷售面積與上年同期基本持平，全年按年下降10%左右；中性預期下，全年新建商品房銷售面積按年或下降14.9%；悲觀預期下，全年降幅約18%。

供應方面，新開工面積下行態勢難改，全年預計按年降幅仍較大；房地產開發投資額在低基數效應顯現下，下半年按年降幅或有收窄，但全年投資表現預計仍偏弱，項目「白名單」等政策深入推進落實，或將對投資產生一定支撐。

稱房貸利率或續降

政策展望方面，該院預測下半年宏觀政策或進一步發力穩經濟，房地產政策預計將聚焦在「穩市場」、「去庫存」方面，配套政策有望繼續優化落實。

穩市場方面，部分城市仍有望繼續降房貸利率、降交易稅費，一線城市限購政策仍有優化空間等。去庫存方面，各地國企收儲已建成未售新房預計將進入實際落地階段，同時南京、鄭州等國企「收舊換新」模式或將得到推廣。此外，通過收回、收購等方式盤活存量土地的政策也有望取得進展。