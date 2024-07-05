港6月PMI降至48.2 逾年半新低 港大研究料次季GDP放緩至2%

明報記者 黃志偉

根據標普香港PMI報告指出，私營企業於6月連續兩月減產，緊縮程度逾兩年最快，受訪業者將此歸因於新增訂單進一步萎縮；當中，來自中國內地和海外客戶的新訂單量亦於今年中下滑。受訪業者透露，本地及外部經濟疲弱加上競爭日益激烈，故銷路受到影響。就新增訂單和產量而言，兩者都以製造業的跌幅最明顯。市况疲弱加上競爭愈趨白熱化，帶動業者的悲觀情緒，導致就業水平連續兩個月下降。

製造業新增訂單產量跌幅最明顯

價格方面，6月的投入成本有所上漲，主要由採購價格與員工薪資兩者帶動。同時，原材料價格向上，導致整體採購價格創3月以來最大升幅，企業於是調高產出售價，但升幅不大，符合長期平均值。

展望前景，企業普遍看淡，擔憂競爭加劇和經濟低迷，但仍有多家公司看好需求前景，並繼而積極採購，故整體悲觀情緒已淡化至7個月低位，而採購數量也顯著增加。在供應商供貨表現改善的支持下，企業的庫存水平亦見提高。

標普：反映營商環境轉差

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡（Jingyi Pan）表示，新訂單與產量於6月跌幅擴大，反映營商環境轉差。不過，負面情緒已於期內大大冲淡，而企業繼續大幅增購投入品，意味對後市復蘇存有希望。同時，成本通脹仍低於平均水平，但產出價格通脹的訊號已於6月出現，故值得觀察進一步的成本升幅將對需求有何影響。

另一方面，港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表報告，料香港GDP今年第二季進一步放緩至2%，反映本地需求減慢，第一季為增長2.7%。同時，就業市場持續緊張，失業率料在第三季維持在3%水平，並料同期私人消費開支自疫情減退以來首次輕微負增長。報告提及，儘管美國聯儲局減息幅度遜預期，但預計仍能提供輕微增長動力，料第三季實質GDP增長為2.3%，全年經濟增長將有2.3%，與早前發布的預測保持一致。