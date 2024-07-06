匯豐遭積金局譴責 罰2400萬 招募無牌機構薦客戶 前主管葉士奇「釘牌」年半

明報記者 歐陽偉昉

積金局表示，匯豐強積金就轉介項目與5間介紹人簽署協議，從3名介紹人獲得6宗企業客戶的轉介，至2021年6月底項目共有2413名強積金計劃成員向匯豐強積金供款或轉移計劃，相關管理資產款額涉約2.48億元。所有項目協議終止前，截至2022年5月，匯豐合共支付559萬元轉介費。

匯豐合共支付559萬轉介費

積金局指出，匯豐沒有訂立管控措施、程序及其他安排，確保只用註冊中介人代表其從事銷售活動。匯豐在向介紹人提供的培訓資料中，誘導介紹人分發強積金市場推廣資料，將之列作介紹人的「應做」事項。雖然匯豐合規監察人員曾向葉士奇表示，分發市場推廣資料或構成受規管行為，但他依然核准相關做法。另外，匯豐向其中一名中介人提供載有強積金計劃宣傳信息的電郵範本，以供向潛在客戶轉發，介紹人其後向13名客戶發出電郵，等同代表匯豐從事受規管活動。

此外，積金局操守指引規定，中介人不可提供回佣、禮物或優待，促使強積金成員供款或轉移權益等。積金局指出，匯豐向介紹人提供優待，以促使客戶參與匯豐的計劃，在推行項目時沒有充分考慮會違反禁止提供優待的規定。積金局營運總監及執行董事許慧儀表示，相關規範是為確保僱主及計劃成員，不受優待影響作獨立及知情決定。

對於葉士奇的缺失，積金局指他監督項目核批和推行時，未能察覺不遵從有關操守要求的風險，亦未有跟進合規人員提出的意見，認為他未有履行作為負責人員職責，包括確保匯豐設有及維持妥善的管控和程序以確保匯豐合規。葉士奇出任匯豐香港退休金主管至2020年11月，自2021年2月起已不再是強積金中介人。據葉士奇的LinkedIn帳戶顯示，他在2020年11月轉任匯豐環球投資管理亞洲營運總監，至2022年10月離任，目前為「半退休」。

葉無跟進合規人員提出意見

對匯豐和葉士奇的紀律制裁，積金局表示已考慮違規事故的性質、嚴重性和影響。當局指沒有收到任何客戶投訴因違規行為而蒙受財務損失，匯豐亦按積金局要求，委任外部獨立審核公司，對內部管控成效評估，並防止同類事件再次發生。據強積金顧問公司GUM數據，截至5月底匯豐強積金市佔為17.7%，是第二大強積金供應商。