moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯豐遭積金局譴責 罰2400萬 招募無牌機構薦客戶 前主管葉士奇「釘牌」年半

【明報專訊】積金局昨天公布，匯豐作為強積金主事中介人，於2020年4月至2021年2月期間，招募沒有註冊中介人資格的人力資源機構或招聘公司為介紹人，向潛在企業客戶推薦其強積金計劃，並向介紹人提供優待促使客戶轉用，違反相關條例及操守指引。積金局向匯豐作出譴責及罰款2400萬元，為歷來主事中介人最大罰款金額，該局又指時任負責人員葉士奇疏忽導致出現缺失，命令其自昨日起喪失負責人員資格18個月。

明報記者 歐陽偉昉

積金局表示，匯豐強積金就轉介項目與5間介紹人簽署協議，從3名介紹人獲得6宗企業客戶的轉介，至2021年6月底項目共有2413名強積金計劃成員向匯豐強積金供款或轉移計劃，相關管理資產款額涉約2.48億元。所有項目協議終止前，截至2022年5月，匯豐合共支付559萬元轉介費。

匯豐合共支付559萬轉介費

積金局指出，匯豐沒有訂立管控措施、程序及其他安排，確保只用註冊中介人代表其從事銷售活動。匯豐在向介紹人提供的培訓資料中，誘導介紹人分發強積金市場推廣資料，將之列作介紹人的「應做」事項。雖然匯豐合規監察人員曾向葉士奇表示，分發市場推廣資料或構成受規管行為，但他依然核准相關做法。另外，匯豐向其中一名中介人提供載有強積金計劃宣傳信息的電郵範本，以供向潛在客戶轉發，介紹人其後向13名客戶發出電郵，等同代表匯豐從事受規管活動。

此外，積金局操守指引規定，中介人不可提供回佣、禮物或優待，促使強積金成員供款或轉移權益等。積金局指出，匯豐向介紹人提供優待，以促使客戶參與匯豐的計劃，在推行項目時沒有充分考慮會違反禁止提供優待的規定。積金局營運總監及執行董事許慧儀表示，相關規範是為確保僱主及計劃成員，不受優待影響作獨立及知情決定。

對於葉士奇的缺失，積金局指他監督項目核批和推行時，未能察覺不遵從有關操守要求的風險，亦未有跟進合規人員提出的意見，認為他未有履行作為負責人員職責，包括確保匯豐設有及維持妥善的管控和程序以確保匯豐合規。葉士奇出任匯豐香港退休金主管至2020年11月，自2021年2月起已不再是強積金中介人。據葉士奇的LinkedIn帳戶顯示，他在2020年11月轉任匯豐環球投資管理亞洲營運總監，至2022年10月離任，目前為「半退休」。

葉無跟進合規人員提出意見

對匯豐和葉士奇的紀律制裁，積金局表示已考慮違規事故的性質、嚴重性和影響。當局指沒有收到任何客戶投訴因違規行為而蒙受財務損失，匯豐亦按積金局要求，委任外部獨立審核公司，對內部管控成效評估，並防止同類事件再次發生。據強積金顧問公司GUM數據，截至5月底匯豐強積金市佔為17.7%，是第二大強積金供應商。