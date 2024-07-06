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星展違洗錢條例 被金管局罰千萬

【明報專訊】金管局公布，已完成根據《打擊洗錢條例》，對星展銀行香港的調查及紀律處分程序。調查發現，星展香港在2012年4月至2019年4月的不同時期，在持續監控與客戶業務關係、高風險情况下對客戶盡職審查的管控存缺失、未能保存某些客戶有關紀錄，期間亦沒維持有效程序以履行與上述管控缺失有關的責任。金管局決定，對星展香港處以1000萬元罰款。

根據紀律行動聲明，違規行為包括自2012年4月至2017年7月，星展香港沒有獲取477名企業客戶的609名企業網上銀行服務授權人的身分證明文件副本，亦沒核實其身分。2017年10月至2019年4月期間，未能及時完成對23名客戶的盡職審查，導致其文件、數據和資訊長時間內未能有效和及時地反映現况。另外，自2018年12月至2019年2月，星展香港未能採取合理措施確立15名高風險客戶的財富來源，或降低涉及的洗錢風險。

金管局指決定處分時，有考慮星展香港已就發現的缺失採補救措施，星展香港過往並無與《打擊洗錢條例》相關的紀律處分紀錄，並在金管局調查及執法程序中表現合作。助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏稱，當局要求銀行建立有效盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動，銀行應定期檢視措施，以確保它們持續有效。