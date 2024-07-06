恒生：消費低迷 內地GDP料增4.9%

稱房價挫帶來負面財富效應

恒生指出，內地潛在通脹偏低，顯示居民消費和內需皆有進一步提升的空間，過去一年需求疲弱並落後於供應。雖然近期內地消費者信心略有改善，但仍顯著低於2020年之前水平。不過，內地已公布消費補貼等有力政策措施，本月舉行的三中全會預計將為未來數年經濟改革提供方向。

家電銷量弱 須靠舊換新力谷

個別行業方面，近期汽車銷售表現較反覆，但大致保持強勁，恒生稱電動車未來有更多潛在貿易壁壘，相信較需要依賴內需以繼續支撐增長。

近期中央和地方政府合共111.9億元巨額補貼，資助個人消費者購買新車。考慮到有龐大補貼，恒生預計汽車銷量將從最近的下跌趨勢中恢復。

家用電器的銷量仍低於2019年水平，屬於表現最弱的商品類別之一，恒生認為是與近年樓市表現疲弱有關，內地政府亦留意相關情况，因此多個省市的地方政府近期均推出以舊換新的補貼鼓勵消費者購買新家電。

近兩年服務業銷售增長相對商品零售穩健，恒生指出，雖然今年增長較去年明顯放緩，但認為去年高增長有疫情期間低基數效應的影響。去年服務佔整體家庭消費達45.2%，按年增長了兩個百分點，隨着經濟發展和居民消費升級，預計有關比例將繼續上升 。