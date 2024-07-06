彭博：比亞迪將投資78億土耳其設廠

料土耳其總統下周宣布協議

據彭博引述官方消息稱，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）預計將於下周一在馬尼薩（Manisa）舉行的儀式上宣布與比亞迪的協議，該城市也將是新廠房的選址地。比亞迪與土耳其發言人拒絕評論。

事實上，土耳其於上月宣布對從中國進口汽車徵收40%的額外關稅，每輛汽車額外關稅最低為7000美元（約5.46萬港元），並將於7月7日起生效。該措施旨在保護市佔率愈趨減少的國內汽車製造商，並考慮到國內經常帳赤字的問題。若比亞迪在當地建廠，除了可避免輸往土耳其所要求徵收的關稅外，亦更容易進入歐洲市場，因歐盟委員會已宣布向從中國進口的純電動車徵收臨時反補貼稅，為期4個月，當中比亞迪的額外稅率為17.4%。

另一方面，比亞迪首間位處東南亞的工廠近日在泰國東部羅勇府落成，涉資4.86億美元（約37.9億港元），並預計年產能約15萬輛。除製造汽車的四大工藝外，該廠房亦會組裝電池及生產其他重要零部件。