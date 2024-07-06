證監籲防7實體涉虛擬資產欺詐

投資者提款被要求付費

有投資者報稱在涉嫌實體提款時出現問題，部分個案當中，涉嫌實體聲稱投資者帳戶涉及洗錢活動或非法資金，從而暫停提款，投資者被要求支付高昂的「費用」或「稅費」以處理其提款申請或重新啟動被暫停帳戶。

此外，Taurusemex更訛稱投資者帳戶受證監會監管。

涉嫌實體及其網站已於昨日被列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單，警方已應證監會的要求，採取行動封鎖相關網站，不過公眾亦應提防騙徒可能持續建立域名相似的網站。

證監會又指出，網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行，投資者可能會蒙受重大損失。公眾應提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見，作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。