罕王16億售澳洲金礦 擬派特別息

該集團是於2014年左右入股Mt Bundy金礦項目，據此前本報報道，至去年中累計於該開發中的項目投資約1億澳元。公司強調，即使完成出售Primary Gold，其餘下的西澳洲Cygnet金礦、位於內地的毛公、傲牛等鐵礦石及高純鐵業務，相信足夠維持上市地位。是次出售目前尚未提供現金流的Primary Gold套現，除了用於派息之外，其亦會將餘額用於投入在Cygnet金礦項目及鐵礦石礦山開發，亦料成為推動該項目提升捷徑。即使出售Primary Gold，亦會協助今次交易買方，推動Mt Bundy盡快投入生產。除此之外，其現時未有收購或出售項目的打算。

股價升6.8% 成升幅最大金礦股

在昨日跌市中，本港上市金礦股普遍上升，但是罕王昨日的升幅則跑贏一眾金礦股，其股價曾經一度抽高17.05%，到收市時升幅收窄至6.8%，升勢之大為該股近年罕見。