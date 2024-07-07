洋山銅溢價轉正 或反映內地需求增

洋山銅溢價走勢與內地銅價基本走向相同，內地需求增加會令洋山銅溢價上升。近月內地對銅需求放緩，加上倫敦3個月期銅曾在5月升至每噸1.09萬美元新高，5月以來上海保稅區銅價較倫敦銅價存在不尋常高度折讓，或反映買家不願支付創紀錄的銅價。倫敦3個月期銅價上周五收報9944美元，升0.62%。

分析：工廠增採購補庫存

銅需求被視為經濟指標之一，彭博指內地增購銅原因存疑，可以反映潛在需求真正改善，也可以是因為早前價格上升而延遲購買。上海期貨交易所最新數據顯示，過去一周銅庫存再次小幅上升，對市場是負面信號。國泰君安期貨分析師Ji Xianfei表示，銅價從歷史高位回落後採購量回升，工廠加大採購力度補充庫存，但夏季屬淡季，終端用戶需求未顯著反彈。

至於另一大宗商品原油，由於颶風貝麗爾吹襲美國產油區，供應趨緊令上周美國庫存見一年來最大跌幅，油價連續第四周上升，本周曾創逾兩個月新高。紐約期油上周五跌0.9%，收報每桶83.16美元，全周上升2.1%；倫敦布蘭特期油上周五跌1%，收報每桶報86.54美元，全周上升0.15%。

Forex.com分析師Fawad Razaqzada表示，投資者關注庫存是否只是暫時下降，目前紐約期油會在每桶84美元面臨阻力，若未來幾個月市場需求增強、供應收緊，原油價格可能會突破目前區間。