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人行料將沽債穩債息 中信証券：與日YCC存本質差異

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行上周初公布向交易商借入中長期國債，市場普遍預期人行將在公開市場進行沽債操作以穩定債息。中信証券首席經濟學家明明認為，人行賣債操作，與日本央行通過買債壓低債息的收益率曲線控制（YCC）政策不同。目前內地貨幣工具仍然充足且有效，經濟增長處於企穩回升階段，與日本等央行當時持有巨量國債、面臨貨幣政策流動性陷阱的情况，存在本質差異。

稱人行國債買賣

在特定市况糾偏

明明指出，日本央行YCC操作着重對收益率曲線進行精準調控，延續負利率政策和強化長期寬鬆及通脹預期的功能，人行國債買賣的定位，側重於基礎貨幣投放和流動性管理功能，只在特定市况下承擔一定的引導機構交易預期、調控曲線形態的職能，對利率快速下行進行趨勢糾偏和風險防範。

人行上周五向傳媒確認，已向主要機構簽訂借入債券協議，有數千億元人民幣中長期國債可供出借，明明指出，7月1日人行公布將借入債券時，10年期和30年期國債孳息率，分別下試2.2厘和2.4厘，料短期內人行會以此利率為下行的最終底線，不過人行對利率運行的合意區間，或仍需觀察其實際借券操作的價格信號。

人行合意30年債息

料為2.5厘

明明續稱，上周五發行的30年特別國債中標利率為2.5厘，因為國有大型銀行在國債承銷團佔比最大，投標報價或一定程度受人行指導，認為2.5厘可作為人行合意30年債息的短期參考。他料長債收益率短期內下跌受阻，但繼續向上升存在較強阻力。