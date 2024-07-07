高盛：日歐職場女性增 高層仍偏少

明報記者 鄭智文

高盛於報告中表明，女性在勞動力的貢獻很大，例如意大利勞動力自1970年代擴張以來，很大部分是由女性支撐。回顧過去20至30年，女性LFPR在全球多國亦告上升，當中日本表現最突出，1991年至2022年間其女性LFPR共上升16個百分點，德國、法國、意大利女性LFPR亦上升約10個百分點，美國表現最弱，只增不足2個百分點（見圖1）。近年日本女性LFPR幾乎所有年齡層都比美國女性高，尤其25至29歲、60至64歲兩個組別，在2022年日本這兩組女性LFPR都比美國高出至少10個百分點。

美多個年齡組女性比例倒跌

高盛認為，日本與歐盟女性LFPR顯著上升，不少是由高齡女士推動。同樣以日本為例，2000年與2022年對比，60至64歲的女性LFPR提高了24個百分點，與30至34歲組別升幅一致。期內歐盟也是「六十後」女性積極工作，60至64歲女性LFPR於20多年間大增29個百分點，55至59歲更大增33個百分點。

與日本、歐盟相比，美國這串數據則弱得多，20多年間60至64歲女性LFPR僅增12個百分點，不少年齡組別更倒跌，如15至19歲女性LFPR大跌14個百分點，20至24歲、40至44歲、45至49歲則普遍跌2至4個百分點。

高盛分析，年長女性在日本、歐盟LPFR顯著增長，主因是便利家庭的福利及政策、保障員工的法例等出現。此外，歐盟現時多了女士接受高等教育，如2022年區內就有48%女士接受過高等教育，男士則只有37%，也令25至34歲的職業女性增加。

新興市場增幅比例遠遜已發展市場

日本、歐盟、美國均屬已發展市場，而新興市場的女性LFPR就更弱，高盛舉例指出，印度近年經濟發展蓬勃，女性LFPR卻不升反跌。綜合2000至2022年間女性對男性的LFPR比例，在全球各地都顯著上升，已發展市場由約65%升至約85%，新興市場則由約53%升至約70%，意味全球女性20多年間積極投身職場，但新興市場增幅與比例仍遠不及已發展市場。

報告亦提出，即使有不少女性打工，但本身也有更多女性從事兼職，意味她們勞動貢獻偏少，其中原因可能是性別薪金有差異，兼職酬金亦較低。

雖然多了女性投身職場，卻不一定等於女士遍佈所有職級。高盛提出最高級管理層仍明顯缺乏女性，愈高層就愈少女性（見圖2）。綜合美國標普500指數、歐洲STOXX 600指數、日本東證指數的成分股企業數據，三地女性員工比例約三成至四成，歐、美女性董事亦達三成，日本則只有13%。要做到財務總監、行政總裁的女性就更少，歐、美女性財務總監不足兩成，女性行政總裁不足一成，日本女性財務總監及行政總裁則更少，只有1%至2%。

高盛大讚歐洲女性董事比例「無疑是項成功」，STOXX歐洲600指數企業平均女性董事佔近四成，原因有挪威、法國、德國等企業拉高比例，也有ESG、傳媒關注等因素推動，又指出美國標普500指數企業女性行政總裁人數於過去5年急增一倍。惟該行憂慮，美國、日本、新興市場等地女性董事偏少，容易受孤立。

日本政府亦有為此行動，厚生勞動省於上月公布，鼓勵大型上市企業明年內至少有一名女性管理層，2030年內女性管理層至少達三成，政府甚至考慮強制規模達僱員300人以上的企業定期公布女性經理人數比例。

歐美建造業女性增 科技金融業下跌

行業不同，女性員工增長亦有明顯差異。在歐盟和美國，自2008年以來，眾多行業中以建造業的女性員工比例升幅最大，兩地均累計上升了約2個百分點。不過，資訊科技業和金融業則呈反方向，期內歐盟金融業女性員工比例跌約1個百分點，資訊科技業跌約4個百分點，美國金融業女性員工比例較2008年時跌近4個百分點，資訊科技業跌逾2個百分點（見圖3）。

高盛認為，有些行業有一半員工為女性，如健康護理業、消費業、金融業等，但總體各行各業管理層的女性比例偏低。

傳統女性角色是以生兒育女為主，外界不少人認為愈多女性打工，照料兒童就更困難，進而壓低生育率。高盛引用德國近50年數據反駁，德國生育率長期低於2，國內女性LFPR則穩步增長，由四成水平升至七成水平，走勢與生育率不太一致。

改善教育更多公共政策 可推動改變

報告認為，若一地的政策更廣泛地鼓勵女性投身職場，改善教育普及，增加資助小型企業，推出更多公共政策幫補育兒開支，則有望推動更深且廣的改變。人工智能普及對不同工種會有不同影響，高盛經濟師預測，人工智能最能幫到的，會是以女性為主的工作，例如需要見面交流、專業照料的工作都由女性主導，人工智能不輕易取代，反而可令這些工作更有效率。

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