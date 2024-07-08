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陳茂波：港管理資產規模逾31萬億 增2%

【明報專訊】財政司長陳茂波於網上撰文稱，證監會將於本月發表2023年度的《資產及財富管理活動調查》報告，當中提及港股去年跌13.8%，但香港管理的資產規模穩站在31萬億元以上，按年溫和增長約2.1%。而當中約三分之二的資產來自香港以外的投資者，數字與去年相若；私人銀行和私人財富管理業務，去年錄得的淨資金流入接近3900億元，較2022年更升超過3.4倍。陳茂波表示各種數字已充分說明，此前一些對資金離開香港的擔憂實屬不必。

三分二來自港以外投資者

陳茂波續稱，私募基金管理的資金規模去年亦錄得穩健增長，規模超過1.7萬億元，而本港繼續穩坐亞洲區內第二大私募基金管理中心的地位，僅次於內地市場。香港註冊成立的基金（Hong Kong-domiciled funds）的資金淨流入亦持續增加，於去年淨流入逾870億元，按年大幅增加超過九成。去年登記的開放式基金型公司（OFC）數目亦按年升超過一倍。

新資本入境計劃批准117宗

陳茂波亦提到，「新資本投資者入境計劃」推出4個多月，共接獲逾3800宗查詢，340多宗申請，原則上批准117宗個案。陳提供的數據，相較於上周三入境事務處所公布截至6月底的數字，多100宗查詢及1宗申請，而原則上批准個案則多29宗。

陳續稱，若該300多宗申請全數獲批，若以3000萬港元投資額估算，預計可為香港帶來超過100億元的資金。

另外，陳茂波指出2020年受疫情影響，政府當時動用土地基金向國泰航空（0293）投資273億元，包括195億元的優先股，以及78億元的過渡貸款，其投資亦為庫房帶來近40億元的投資回報。而國泰將於今年10月開通往來沙特阿拉伯首都利雅得的直航客運航班，令兩個市場間更緊密的交流，為港金融市場匯聚更多新資金。