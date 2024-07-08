內地券商現併購潮 未見推升股價

中證監倡加快建一流投行

內地今年出台公布，包括國務院刋發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》及中國證監會《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》。兩者的精神均針對內地證券業界，為建立一流及具規模的證券商鋪路，換言之鼓勵併購、「做大做強」。

事實上，近期證券商醞釀併購消息不絕。在港方面，國聯證券（1456）先宣布，母公司國聯集團出資91.05億元人民幣收購民生證券最為矚目，其後國聯證券宣布配售A股集資20億元（人民幣，下同），另加發行額外A股，接收民生證券全數股權。一般相信，整項交易代價涉資過百億元計。至於在港上市的公路股浙江滬杭甬（0576）旗下浙商證券（滬：601878），更分批購入國都證券共34.2546%股權，涉資共51.28億元。其他如華創宏信（滬：600155）旗下華創證券投得10.92%太平洋證券（滬：601099）股權（見表），亦為當中的例子。

國聯證券今年股價累挫15％

儘管證券商併購消息料陸續有來，但是未見對股價有明顯提振作用。以國聯證券由今年初至上周五收市價計，股價便下跌了14.6%；至於同樣有較大動作的浙商證券只在期間股價微升2.1%。另其他在市場內較具規模的內地證券商如中信證券（6030）、海通證券（6837）及國泰君安（2611），在同期間股價比有併購消息者跌得更厲害，股價更分別跌31.7%、14.3%及10.9%，未見有顯著增益。

獨立股評人彭偉新認為，內地正鼓勵大型證券商合併、重組，並以做大、做強為方向，但是當中難免付出代價。在進行併購時，他們會看重有否協同作用，例如在完成合併後，資產負債表若較前為強，這便有助滿足規定下，在資本更多時做更大生意。他料未來內地證券業會多些兼併。另一獨立股評人謝明光直言：「此前上市的內地證券商數目不少，上市後又未能夠發揮運用資本市場的力量，因此內地證券商互相兼併，已屬遲早會發生的事情。」