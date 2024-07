匯豐投資管理 Baraton：全球股債受惠美下半年減息

明報記者 葉創成

上周五美國勞工部公布,4月及5月非農就業職位增長修正數據及6月初步數據,以及失業率,大部分均遜於市場預期,當中,非農就業職位增長4月由16.5萬個向下修正至10.8萬個、5月由27.2萬個向下修正至21.8萬個,而6月失業率出乎市場意料之外升至4.1%,按月上升0.1個百分點,屬兩年半高位(見圖1),可見勞工市場轉弱,令投資者對聯儲局下半年減息預期升溫,影響所及,10年期國債孳息率當日由4.3587厘回落至4.2784厘,而美匯指數亦下跌0.24%,帶動美股三大指數道指、標指及納指當日均延續升浪繼續向好,全周分別上升0.66%、1.95%、3.5%,後兩者更齊創歷史新高,而MSCI亞太區指數及恒指上周亦分別上升2.18%及0.46%,全球股債可謂同步報捷。

匯豐投資管理Xavier Baraton在專訪中分析,當美國勞工市場繼續放緩,加上政府財政刺激及其他利好政策所帶來的順風轉弱,經濟增長應該會明顯放緩至趨勢值之下(well below trend rates),這帶來的正面影響是,近月當地通脹即使仍具備黏性但卻未有卡住(sticky, but not stuck),即通脹在緩慢回落的過程中(見圖2),預料此趨勢在下半年仍會持續,美國經濟料將實現「軟着陸」,應該容許聯儲局可以開始減息,估計當局在下半年將減息兩次共0.5厘,假如經濟增長放緩情况比預期嚴重或通脹放緩情况更明顯,減息次數會更多、幅度亦會更大。

建議將部分現金轉買債券 鎖定高息

Baraton認為,美聯儲料在下半年至少減息兩次共0.5厘,這對於投資者的最大投資啟示之一,是應該將部分現金轉為配置於固定收益投資,在目前減息周期開始前便率先鎖定高息。

現正舉行歐洲國家盃及美洲國家盃,並且均進入四強決戰關鍵階段,相信不少讀者也有觀賞或留意該兩大全球足球盛事,故《Money Monday》也為讀者介紹歐洲及南美洲最大經濟體巴西最新貨幣政策情况。歐洲央行上月初宣布將各指標利率下調0.25厘,隔夜存款利率降至3.75厘、主要再融資利率減至4.25厘;而巴西更早於去年8月已開始減息周期,連續6次將指標利率下調0.5厘後,5月減息0.25厘,上月維持指標利率於10.5厘不變(見圖3),原因是5月通脹按年回升至近4%,高於市場預期。

看好印度印尼墨西哥等新興市場債券

作為全球最有影響力的央行,美聯儲在下半年至少減息兩次共0.5厘的話,對全球其他央行的貨幣政策亦帶來重大投資啟示。Baraton分析,拉丁美洲等新興市場央行及歐洲央行會繼續在是次全球減息周期中處於領先地位,但經過美聯儲過去逾兩年大幅加息令美元轉強的背景下,其他央行未來減息步伐到底有多快,也要考慮到美聯儲的減息情况,若美聯儲真的開始減息的話,對新興市場匯價屬正面,特別是有關匯價現已處於相對偏低水平。

美科技股估值高 盈利若失色股價料跌

在眾多新興市場債券中,Baraton重點看好印度、印尼及墨西哥,同時亦認為隨着中國推出政策支持經濟增長,對亞洲經濟增長亦屬正面,因此可留意亞洲高息債市場。

至於全球股市,受惠人工智能熱潮的美國龍頭科技股股價去年初以來顯著做好,屬焦點所在,惟Baraton認為,美國科技股目前市盈率已高達31倍,估值屬相當貴,假如其盈利增長令市場失望的話,股價很可能出現調整,故Baraton建議,擬投資人工智能此主題,在美股以外,亦可以留意台灣及韓國科技股。

成熟市場股市看好歐日 估值較美股吸引

Baraton續說,目前美國整體股市市盈率亦達21倍,並不低,指要留意當地經濟增長下半年放緩為周期股帶來的盈利增長下行風險。

在成熟市場股市中,Baraton看好歐洲股市,原因是估值較美股吸引,而且隨着歐洲經濟今年以來已經走出去年低谷、見底回升,加上不少歐洲上市公司在多個國家經營的業務,由於受惠全球經濟增長,首季盈利增長普遍優於預期,若此趨勢持續,可望帶來估值提升,而且歐洲央行上月初開始減息後,下半年料進一步減息,貨幣政策轉向寬鬆亦有利股市。

逾一年半前已看好印度股市 現仍樂觀

另外,Baraton認為亦可留意日本股市,原因是當地經濟維持合理增長,通脹回升亦促進利率正常化,工人薪金上漲也支持本土需求,企業管治改善更有利股本回報率(Return on Equity) 上升,均有利估值進一步上調。

新興市場股市方面,Baraton繼續看好印度股市:「匯豐投資管理早於逾一年半前已看好印度股市,目前看來這是一個成功的策略,目前我們仍維持看好的觀點不變。」

莫迪料續推改革 推動經濟高速增長

印度總理莫迪上月宣誓展開第三個任期,惟其領導的人民黨在5月大選所得議席首次不過半,選舉成績明顯遜於對上兩屆,尤其出人意表的是在「票倉」北方邦遭遇重挫。分析認為,該選舉結果反映了人民黨執政10年始終未能解決教育和就業問題,導致失去該區青年選民支持,這也是印度股市能否延續莫迪2014年上任以來勁升數倍結構性牛市周期的不明朗因素。

Baraton認為,隨着莫迪展開第三個總理任期,由他領導的經濟結構性改革政策仍會繼續,這意味着基礎建設開支上升、金融機構資產負債表強化、出口增加改善貿易經常帳,以及促進整體投資,再加上人口結構優勢及受惠於全球供應鏈轉移,中產階級人數增加支持本土消費,這些正面因素均可以推動經濟強勁增長,為當地上市公司帶來結構性增長機遇,盈利可望維持高增長。

值得注意的是,由於印度過去基礎建設落後,不利製造業發展,故很多產品在全球出口市場缺乏競爭力,而Baraton認為此情况已過去,指目前印度不論在智能手機,資訊科技及健康護理解決方案均屬全球淨出口國。

恒指估值吸引 料低位有支持

不過,Baraton亦提醒,印度股市未來12個月預測市盈率現高達23倍,對比中國股市的10倍,估值頗高,因此即使印度股市長期看俏,短期亦可以出現調整;Baraton續說,由於估值偏低,加上其他正面因素,中國股市也值得留意:「我們看好中國股市,原因是近月政府已推出多項政策應對房地產市場周期下行的問題,而且其估值較全球股市亦有明顯折讓。」

恒指4月19日由低位16,044點回升,5月20日高見19,706點,短短逾一個月勁升3662點或22.82%後,過去一個多月又再反覆回落,上周五收報17,799點。Baraton認為,目前恒指市盈率低、股息率高,估值吸引,料低位會有支持,較看好受惠內地經濟增長回穩的股份,強調選股時要重視價值,指這樣可以幫助減低下行風險。下文將由Baraton同事──匯豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱介紹中國股市的投資機會。

