匯豐投資管理沈昱：槓鈴策略投資中國股市致勝

匯豐投資管理沈昱在專訪中指出，旗下基金過去逾一年投資中國股市採用槓鈴策略（barbell strategy），即一方面投資具高增長潛力的科技股及教育股，另一方面亦投資內銀及能源等高息國企股，攻守兼備，而且根據市况調整有關持股比例：「我們傾向在市場比較弱的時候就買一些成長股，例如在今年初增持了互聯網遊戲股；另外，我們持有的教育股去年已開始從底部漲上來，這幫助我們賺了很多錢。」

記者翻查「匯豐環球投資基金─中國股票」4月底基金報告，其十大持股包括在本港、深圳、上海、台灣及美國上市的中國股票，投資不限地域外，另一特色是持有的主要是市值大的龍頭股，她就此解釋：「以現在中國的經濟環境來說，應該是大公司比較受益，因為宏觀經濟有挑戰，融資環境也不容易，這對於比較小的、不賺錢的公司來說，現在很難去融資，所以也就很難做好，比較有市場定位的大公司因此反而可以整合市場的份額，所以今年以來不論港股也好A股也好，大公司股價跑贏小公司，在A股中，A50指數也比滬深1000指數表現好很多。」

去年已減持電動車股 網遊股估值看升

由於匯豐投資管理的監管要求，沈昱在是次專訪中不能談及個別股票，但她指出，中資互聯網遊戲股股價從1月低位最多反彈近四成，也是有基本因素支持的，原因是其行業競爭比較小，而且公布首季盈利增長亦頗強勁，指假如其次季及以後盈利繼續保持理想增長的話，估值仍有進一步上調的空間。

沈昱教路，投資具高增長潛力的中國股票，適時買賣亦十分重要，例如旗下基金在去年第三季的確曾持有不少電動車股，惟跟着已在高位減持，現時在該板塊持股不多，原因是該行業增長前景已不像過往亮麗，她表示：「我們今年已沒有什麼電動車的倉位，此行業去年還是有些好的機會，今年就比較難，原因是內地電動車市場增長已放緩，而且競爭亦加劇，所以基本上難找到比較特別好的標的去投資。」

稱資源能源股屬周期股 難長升長有

有分析認為，中國未來經濟增長不再由房地產推動，而是由高端製造業等新興產業推動，沈昱認為這方向正確，惟在投資層面卻要留意周期問題：「製造業沒有辦法避開出現『超供』的問題，即供應時不時也會偏高，這就會有周期，不同製造業也就有不同的周期，對於投資者來說，比較難的便是在不同製造業的周期也要看得準；一般來說，你不能在市場特別熱的時候去投資某一行業，因為跟着一般便是供應過剩，然後是利潤率往下走。」

雖然過去兩年中資能源股及資源股股價表現強勁，現被視為「低市盈率、高股息率」的防守股，但沈昱提醒，煤炭、石油及銅等行業像製造業一樣是有周期的，這些行業目前利潤率回升，原因是此前幾年產能投資不足令現時供不應求所致，隨着目前投資增加令日後供應回升，有關價格及利潤率便會回落：「能源及資源行業像製造業一樣是有周期的，所以行業你要看得比較多，也要看得細一點，才決定去投資哪一行業。」

三大潛在利好因素：內房回穩出口升美減息

總結是次訪問時，沈昱表示，隨着近月內地政府已推出多項政策支持房地產去庫存，她相信新盤銷售面積可望在未來6至12個月按年止跌，跟着樓價亦有機會回穩，有望帶來正財富效應，促進消費增長。

外圍方面，她期望美國經濟能夠實現「軟着陸」，這對中國經濟最有利，原因是美國經濟維持增長有利中國出口，而美國通脹若繼續回落令聯儲局可以減息，這對美國、中國及全球股市均屬正面。

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