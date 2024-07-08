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玩具反斗城料年底前再添兩店 上周設生活玩趣店 攻Z世代

標籤：經濟

【明報專訊】香港人的「童年回憶」玩具反斗城，其香港及台灣與特許經營合作總經理黃嘉歡表示，香港零售不景氣的情况下，今年本港玩具反斗城人流量減少，不過仍會通過增加門店以增加更多「曝光」，下半年預計在港會開3間新店，包括上周五（5日）在K11 Art Mall新開的亞洲首間「生活．玩趣概念店」，令香港總店數增至19間。

明報記者 田越

今年3月玩具反斗城在啓德AIRSIDE才剛開設新店，至上周於K11「再下一城」。黃嘉歡稱，今年玩具反斗城的人流量有所減少，但店舖「轉成率」保持穩定（指店舖人流中有實際購買者的比率）。

稱今年人流減 惟「轉成率」穩定

對此，玩具反斗城有舉辦免費workshop給小朋友，以吸引更多客流，希望使客戶覺得來到店舖是值得的。黃嘉歡認為，增加店舖獨特性、有新意及服務好才能真正吸引到客戶，因此一年前已開始謀劃開新概念店，並於在上周五於K11 Art Mall開業。她續稱，亦有計劃將類似概念的店舖推廣至東南亞、中國內地、日本等市場。而是次亞洲首家「生活．玩趣概念店」以「家」為概念，選定在K11 Art開業也是為了吸引更多20年歲以上的年輕人來玩具反斗城消費。店內主要陳列了「童年回憶殺」，希望彌補到「Z 世代」的童年遺憾，比如蠟筆小新、叮噹、Hello Kitty等。

對港玩具消費有信心 無懼北上熱

另外，黃嘉歡表示，玩具反斗城的主力仍為本地客，雖然現在港人北上消費潮明顯，但認為北上消費一般以服務及體驗為主，較難帶回大件玩具返港，因此對本港玩具消費仍具信心。她亦觀察到近期本港東南亞客戶增多，帶來不少人流量及消費。至於內地遊客，在玩具反斗城一般購買具有本地香港特色的小件玩具，因此新店都有設置香港特色玩具、擺飾專區以方便內地遊客選購。

黃嘉歡亦注意到玩具的潮流由以往多受電影、電視影響，轉變為現在更多受到線上頻道、遊戲所影響，且線上、線下的互動更為頻繁，例如很多玩具上會有QR Code供玩家掃碼進行線上、線下結合的體驗。