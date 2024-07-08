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「蓋是茶」疫後外闖覓商機 冀明年落實港生產銷售

【明報專訊】內地消費市場在疫情期間出現轉變，比過往更講究「國潮」本地品牌及文化作為標榜，隨着疫情過後，該等國潮品牌更嘗試到海外尋覓新天地。最近上海黃浦海外聯誼會等主辦，並由上海盈展文化創意等機構，於6月下旬曾在中環街市舉辦「印象黃浦 海派潮Fun」展覽，當地國潮茶飲品牌「蓋是茶」更伴隨來港一嘗市場反應。「蓋是茶」母公司蓋是飲料（上海）首席執行官劉剛接受本報訪問時明言，正爭取將新的茶飲意念帶來香港及馬來西亞。

今年以來銷售額料5000萬人幣

有別於一般已裝樽的品牌瓶裝有色茶，劉剛稱，為了賣純茶，又要同時做到不添加防腐劑及不喝隔夜茶，他們花了最少兩年時間進行研發，並重點向瓶蓋埋手。最終他們開發出將冷萃凍幹茶粉及水分離，並在需要飲用時，在瓶蓋一按便現泡即飲茶。他們更取得專利，並以「蓋是茶」品牌打開上海等地市場。頭炮以外國人喜歡並具抗氧化功效的茉莉綠茶、廣東人喜喝的普洱茶，以及有中國茶王之稱的大紅袍為主流，每瓶售價以6.8元人民幣作起步，售價跟瓶裝水一樣。他估計今年以來錄得5000萬元人民幣銷售，並預期隨着增加銷售，明年的銷售額更大，估計可增至數億元人民幣。

他更說，以他過往服務的廣告機構，曾經服務及推廣可口可樂、飛利浦、喜力啤酒、軒尼詩、阿迪達斯等全球知名品牌的經驗，他冀中國的功夫茶甚至茶飲產品，能夠有朝一日做到如可口可樂般賣到全世界。現階段「蓋是茶」先售3種茶，劉剛表示，將來計劃將茶的品類增至7種，平均每兩年新增一種口味。在茶飲系列之外，他說：「將來會投放更多草木類如靈芝等新飲品，售價會比瓶裝茶飲更高，可介乎2至3美元。」在面向對商業銷售之外，他說，他們已經面向成都及江蘇的水廠，甚至於將來打開更多地方性的中小型水廠，藉此滲透到零售市場。

對外授權涵蓋星馬泰日本西班牙等

在內地銷售同時，他稱已經着手在國際化市場進行首批對外授權，涵蓋馬來西亞、西班牙、日本、泰國、菲律賓、白俄羅斯、俄羅斯、波蘭及新加坡等國家，以商業對商業模式運作。現時他料馬來西亞會在明年打開首個國際市場銷售，產品包裝跟內地一樣。他們亦打算在港宣傳推廣，初步在港試定價在7港元水平測試市場反應，冀明年落實生產及銷售。