moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：三中全會料利晶片電動車板塊

【明報專訊】中共二十屆三中全會將於下周一至四（7月15日至18日）召開，會議主題為「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」，市場憧憬除有更多貨幣和財政寬鬆政策公布外，還會深入討論「中國式現代化」方向，估計把中國發展成科技大國是其一目標，故半導體、電動車及互聯網產業消費行業料受惠，值得長線看俏，惟外資對中國市場仍存戒心，當前分段買入勝大舉入市。

三中全會多年來聚焦於「經濟改革、開始真正佈置工作」，是每個投資者必須關注的會議。由於今屆三中全會召開日期比慣例遲了近一年，因此引來外界諸多揣測，如是否中共內部意見不一，又或疫情後經濟放緩，改革進度不得不慢下來等。

姑勿論事實與否，從投資角度而言，三中全會日期已定，往後推陳的國策相信更明確，挑選板塊甚至個股時，有望更得心應手。市場預料，今次三中全會將會展示中國改革的中長期目標，以及設想路徑，向世界提供清晰的政策框架。

互聯網消費惹憧憬 拼多多可吼

有分析認為，從會前中共總書記習近平的定調講話，以及日前政治局會議所提的「六個堅持」，顯示今次三中全會注重頂層設計制度建設，預料新的改革方案將是一份主導未來10年改革的綱領性文件，以助推中國在2035年基本實現現代化。三中全會召開前，花旗發表研究報告指出，中國今年有望實現5%的經濟增長目標，但預期還需要更多時間及政策出台，才可增強投資者信心，預料除了漸進措施以外，下半年不會出現重大政策突破。

雖然彭博近日發表的分析文章亦有類似看法，預期內地不會有振興投資市場的大規模改革出現，但估計三中全會討論的政策方針，將包括晶片科技、土地改革，以至國家主要稅收來源。可以預見，中國往後的改革道路，不會少了科技領域，所以科技相關板塊，特別是晶片、電動車及互聯網產業消費發展前景惹憧憬。但要留心，「報復性存錢」已成為內地年輕人的熱門話題，有分析指出，因為年輕人無法覓得工作或難以增加收入，在沒有選擇的情况下，他們只好減少消費，故內地消費增長能否持續回穩仍有待觀察。

分段吸比亞迪中芯 不宜大手買

然而，較肯定的是，不管「消費降級」，還是「報復性存錢」，內地人現今消費較過往來得理性，所以着重「性價比」的個股會是吸納對象，與互聯網產業消費相關的股份中，拼多多（美：PDD）屬行業首選，一來首季業績強勁，反映本地平台的提成率改善，二來旗下主攻海外市場的Temu虧損開始顯著收窄。大摩將其目標價由181美元，上調至220美元，給予「增持」評級。至於晶片及電動車股，當然是揀內地行業龍頭，如上期提及的比亞迪（1211）；晶片股方面，中芯國際（0981）最正路，惟A股和港股上半年仍跑輸外圍主要股市，未見大市成交持續回升前，只好見步行步分段吸納，暫不建議大手買。建銀國際證券認為，中芯上季業績優於優期，並因應市場需求復蘇，將其今年、明年及後年收入預測均調高約0.3%，分別至69.09億美元、81.15億美元及91.62億美元，維持「跑贏大市」投資評級，目標價22.5元，相比上周五收市價17.3元，有潛在三成升幅。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]