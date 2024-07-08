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暑假出遊 善用家庭旅保優惠

【明報專訊】暑假一家大小出遊選購旅遊保險，首要考慮醫療保障是否足夠，確保旅途中患病或遇意外受傷時，不用負擔當地昂貴的醫療費，惟假期一家四口出行，個別購買旅保保費有機會近千元，善用保險公司提供的家庭投保優惠可有助降低保費，若年內赴歐美等長線遊的次數較多，購買全年旅保或會較為划算。

明報記者 劉敬華

購買旅遊保的主要目的，在於保障人在外地一旦身體不適，甚至發生意外，可獲各種支援及醫療保障。港人入住海外醫院或需支付非本地居民價，收費往往較高，若入住歐洲等地醫院，加上匯價，醫療開支可逾百萬元。市面上旅遊保險的醫療保障，一般可保障受保人於旅程期間因染病或意外受傷引起的醫療、手術及住院費用。僅比較醫療保障總額，是次比較的計劃中，以匯豐旅遊萬全保亞洲/環球標準計劃的保障額最高，可達500萬元，其他計劃為受保成人提供的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至200萬元。

至於保費方面，要減低家庭出遊的保費開支，除要留意保險公司不定期推出的投保優惠，還可利用旅遊保險的家庭投保優惠，假設投保家庭為兩位成人及兩位18歲以下兒童，這組合的4人家庭在是次比較計劃中，計入優惠（如有）後，單次出遊7天的保費約介乎369元至1330元。當然保費多寡，往往與保障地及保障額互為影響，選擇時宜於保費及保障額中取得平衡。

平衡兩者下，環球保障方面，其中蘇黎世「自在旅遊」優選計劃（單次旅遊）及安聯旅遊保險單次來回-銀計劃，7天出遊美國4人家庭保費均為約830元，也可提供最高150萬元的醫療保障，較為吸引。

至於亞洲保障方面，以安聯旅遊保險單次來回-銀計劃，7天4人家庭出遊日本保費約369元，並可提供最高150萬元醫療保障，較為划算。

倘若年內全家外遊5次或以上，並以歐美等地的長線遊為主，或可考慮以家庭組合投保全年旅遊保障。

再以上述4人家庭組合為例，是次比較的計劃中，計入優惠（如有）後，全年保障的保費介乎2898元至11,221.7元。平衡保費及保障下，比較環球保障的全年旅遊保，以安聯旅遊保險全年保障-銀計劃（全球包括加拿大和美國）的4人家庭保費約3414元，較吸引，若以同一計劃的4人7天遊美國保費830元計算，出遊5次便「有賺」，且日常前往大灣區短遊也有保障，但如年內出遊目的地多屬亞洲區，還是逐次購買單程旅保較為省錢，同以銀計劃為例，投保5次4人7天遊日本的單次來回旅遊保障合計保費僅1845元。

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