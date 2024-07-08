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袁國守：三中全會召開前戒急用忍

【明報專訊】日股及台股上周再創新高，A股則跌勢未止，就算不計人民幣貶值，滬深300指數年內升幅已全數蒸發，若計及匯率調整，年初迄今跌2.3%。港股難免受拖累，恒指再次失守萬八大關，上周五收報17,799點，跌228點，幸全個星期計，仍有81點進帳，故勉強仍可說是延續七一長假期前的橫行格局。

可是，有技術派認為，港股自5月下旬開始，逐步呈一級低於一級走勢，6月底起正在形成新一個橫行區，介乎17,600至18,000點，一旦跌穿250天線17,521點，跌勢或加劇，意味短期應戒急用忍。雖然好些投資者憧憬，下周召開的三中全會可為A股和港股「冲喜」，淡友或有所收斂，但期望還是不宜太高，因一如大摩所指，三中全會不太可能成為投資者情緒的「關鍵時刻」，建議保持謹慎。

外圍方面，上周焦點落在英法兩國選舉，雖然英國工黨大勝屬市場預料中事，但渣打的陳正犖在今期專欄指出，匯市焦點可能仍集中在英倫銀行的政策上，短期預計英鎊兌美元或測試略高於1.28的阻力位，炒開外幣的讀者不妨留意。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]