瑞銀亞洲：油價料續攀升 中石油購24526

【明報專訊】上周五國際期油價格高企，不過三桶油升勢未能持續，中海油（0883）微跌，中石油（0857）下跌1.17%，中石化（0386）下跌1.67%。不過多家大行繼續唱好三桶油，主要因為全球原油供應短缺問題持續，預料國際油價將進一步攀升。如投資者看好油股可留意中海油牛證（61719），收回價20.8元，行使價20.55元，2026年10月到期，有效槓桿約8.7倍；或中石油認購（24526），行使價9.63元，2024年10月到期，有效槓桿約10倍。如看淡可留意中海油熊證（56746），收回價25元，行使價25.25元，2025年5月到期，有效槓桿約12倍；或中石油熊證（55332），收回價9元，行使價9.15元，2025年4月到期，有效槓桿約11.倍。
另有資金流入快手好倉產品，看好可留意快手牛證（69886），收回價41元，行使價38元，2024年11月到期，有效槓桿約6.1倍。
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