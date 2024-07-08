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摩根大通亞洲：憧憬再破頂 日經購10176

【明報專訊】日本股市上周持續上升，市場預期日本央行或加息，利好金融股，加上日本上市公司繼續推動企業管治改革等，東證指數再創歷史新高。至於日經平均指數上周五一度觸及41,000點關，如以周五收市價計，與今年3月22日創下的歷史高位41,087點僅相差百多點。日圓匯價於1986年低位反彈，上周五每百日圓兌港元回升至4.85算之上。美國早前公布的ISM製造業及服務業PMI指數均處50之下，市場對9月聯儲局減息預期上升，美元回落，令日圓匯價止住近期跌勢。

如投資者希望捕捉日本股市，可考慮利用日經認股證。如看好日經平均指數有望破頂，可參考日經購（10176），行使價42,912點，實際槓桿近20倍，2024年9月13日到期。如認為逼近歷史新高或會有阻力，博回調可參考日經沽（10233），行使價35,820點，實際槓桿約11倍，2024年12月13日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]