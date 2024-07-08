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MPF宜適度分散投資 忌太集中

【明報專訊】2024年過了一半，回看上半年，大多數強積金（MPF）成員應感到滿意，因MPF整體表現不俗，單計股票基金，全錄得正回報。按每個月年初至今回報計，6月份美國股票基金蟬聯榜首位置，日本股票基金緊隨其後排第二，雙雙累升逾一成，而香港股票基金雖亦有進帳，但還是較其他股票基金類別遜色，排「包尾」。然而，「花無百日紅」，有MPF專家建議，強積金成員避免過度集中在單一資產類別，宜適度分散投資，以降低個別市場出現大幅調整時的損失風險。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2024年上半年MPF成績表，截至6月24日，「GUM強積金綜合指數」上漲5.5%；「GUM強積金股票基金指數」升8.4%；「GUM強積金混合資產基金指數」升4.6%；「GUM強積金固定收益基金指數」上升1.0%，年初至今計，MPF成員人均賺13,364元。

美股基金上半年回報最佳

回顧今年上半年，MPF整體表現不錯，所有股票基金均錄得正回報。

論排名，「美國股票基金」繼續佔首位，是上半年表現最佳的股票基金類別，累升13.4%，「日本股票基金」緊隨其後排第2名，期內升10.6%，而「環球股票基金」亦錄得一成升幅，排第3名。至於「香港股票基金（追蹤指數）」及「香港股票基金」，雖然上半年錄得正回報，但表現仍遜於其他股票基金類別，分別排第8及第9名（見表），即「尾二」及「包尾」位置。

GUM表示，美國股票基金目前佔強積金總資產的8.5%，是股票基金中最大的類別，受人工智能概念推動，美股上半年表現強勁，不斷創新高，帶動相關板塊如電力、冷凍系統及半導體等一同上揚。至於分別佔強積金總資產的7.7%和4.6%的香港股票基金及香港股票基金 （追蹤指數），GUM指出，內地和香港市場自4月起受惠於中央政策支持而反彈，帶動恒指由14,500點重返18,000點水平，港股強勁表現亦帶動整體強積金回報。

展望第三季，GUM常務董事陳銳隆指出，上半年環球及中國市場均表現良好，利好因素包括政府救助房地產市場和放寬滬股通限制，帶動投資市場氣氛；但下半年，市場或受更多政治因素影響，如美國大選、中美關係等，因此建議MPF成員適度分散投資，避免過度集中在單一資產類別，以降低個別市場出現大幅調整時的損失風險。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金迎來2019年以來最好的上半年開局，並預計強積金總資產將創歷史新高，而MPF成員平均帳戶結餘約達258,100元。他指出，2024年上半年，美國股市的光芒終於照耀到其他市場，所有股票市場都為強積金投資收益作出貢獻；未計入供款，今年上半年強積金投資收益約為596億元，這是強積金自2019年以來表現最佳的首半年，也是有紀錄以來第6個表現最佳的首半年開局。

多元化長線策略緩解投資不確定

叢川普又稱，美國股市回報領先所有市場，標普500指數在過去一年多沒有出現超過2%的拋售，這數據顯示，儘管通脹、利率和地緣政治緊張局勢持續存在，但正回報可能會持續下去。然而，他提醒，投資永遠存在不確定性，而這些不確定性只能通過定期儲蓄、多元化投資和專注長線投資來緩解。

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[袁國守 退休綢繆]