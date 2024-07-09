moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

話你知：家辦助管理資產 成員須守約章

標籤：經濟

【明報專訊】家族辦公室這個概念近年在港大行其道。不過，由於多個本港華資家族隨着旗下機構業務及資產規模日益壯大，該等家族也隨時代轉變，增設控股公司、基金會、信託、管治機構甚至家族辦公室，着手管理旗下資產，並尋求家族成員同心同德，依照家族長老意願、理念及營商哲學行事、行善。

所謂家族辦公室的概念在歐洲已經運作多年，當地營運大型商業機構的家族均設有家族辦公室，藉此設下約章讓家族成員共守，並超越傳統成立信託、基金會及控股公司旨在理財的範圍。隨着近年市場不少新興行業勃興，例如內地個別企業家成立科網公司並事業有成，均看中香港作為管理家族財富樞紐，在港成立家族辦公室，借助香港匯聚商業、藝術、娛樂、高檔餐飲及消費共冶一爐的都會城市，過來理財及享受生活。

呂志和李錦記較早設家辦

香港華資家族方面，如嘉華國際（0173）及銀河娛樂（0027）主席呂志和及李錦記集團等，便是屬於較早成立家族辦公室的華資家族。至於其他華資家族方面，恒地（0012）創辦人李兆基便設立信託管理上市公司、成立兆基財經管理對外投資，以及在海外如加拿大建立聯號公司等管理財富，並讓兩名兒子同任旗艦公司恒地主席，共同管理集團。

至於城中富商李嘉誠家族，便因應時代變化，在累積財富下，先在早年外闖加拿大及新加坡等國家進行投資，並繼而安排兩名兒子參與管理家族上市公司，然後成立多個信託管理上市公司及外國投資。另外，維港投資參與中外科技及生科投資，甚至建立李嘉誠基金會行善。他亦讓幼子李澤楷建立自己的生意王國。雖然李嘉誠家族在管治上未見有家辦參與打理，但其在財富劃分及運作上幾近與設立家辦無異。