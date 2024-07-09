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港股挫275點兩個半月低 曾失守牛熊線

標籤：經濟

【明報專訊】內地股市持續疲弱，滬指連跌四日，拖累港股表現，恒指最多跌近350點，曾失守17,500點關口，一度試穿250天牛熊分界線，見近兩個半月低位。大市成交進一步縮至不足900億元，為近3個月來最低。

科網股、內地及香港金融股齊下跌，北水流入雖然增加，不過佔大市成交比例只有2.43%。分析指出，目前牛熊證重貨區在約17,200點水平，預期後市在17,200點至18,200點上落。

成交跌至893億 3個月最低

恒指低開131點後跌幅逐步擴大，最多曾跌346點，低見17,453點，低於現約處17,515點的250天線（見圖），尾市跌幅略為收窄，收報17,524點，跌275點，為4月25日後收市新低。恒指連跌兩日，共挫504點。國指跌1.53%；科指則跌0.84%。

大市成交連續4個交易日縮減，昨日成交僅893億元，為近3個月以來最低。北水合計淨流入21.75億元，較上日增加5.2倍，為連續第9日流入。北水續吸「中特估」，淨買入最多的個股依次是中移動（0941）、建行（0939）及中遠海控（1919）；淨賣出最多的股份依次是匯控（0005）、港交所（0388）及美團（3690）

重磅科網航運股捱沽

重磅科網股受壓，美團跌1.8%；騰訊（0700）跌0.3%。內地及香港金融股下跌，平保（2318）、港交所跌逾2%；中行（3988）、友邦（1299）及匯控跌約1%。

航運股亦受壓，東方海外（0316）跌6.5%，為表現最差藍籌；太平洋航運（2343）急跌5.6%。內需股偏軟，農夫山泉（9633）跌3.6%，錄七連跌；蒙牛乳業（2319）及海底撈（6862）亦跌3.4%，為表現最差3隻國指成分股。

獨立股評人熊麗萍表示，目前牛證重貨區在約17,200點水平，不排除恒指會回落至該水平，短期阻力位則在18,200點。A股持續疲弱，市場靜待下周召開的三中全會有沒有推動經濟政策出台，目前都不敢貿然入市，她認為這未必是壞事，市場目前未有憧憬，若屆時有好消息，港股或會衝上萬八點以上。本周市場就主要聚焦美國及內地通脹數據。