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人行：視情况正或逆回購 內地10年期債息一個月高

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行昨日早上公布，為保持銀行體系流動性合理充裕，提高公開市場操作精準和有效性，即日起將視乎情况，在下午4時至4時20分開展臨時隔夜正回購或逆回購操作，收緊資金流動性的臨時正回購，利率為7天期逆回購操作利率減20點子（1厘等於100點子），臨時逆回購則加50點子。人行行長潘功勝上月曾表示，7天期逆回購利率已基本承擔主要政策利率功能，需要收窄利率走廊以發揮利率調控功能，分析指未來銀行存款成本與公開市場操作利率將更為一致，以將中期借貸便利（MLF）淡出政策利率功能。

人行7天期逆回購利率自去年8月以來保持在1.8厘，即人行未來臨時回購利率將為1.6厘至2.3厘，較早前潘功勝提及由常備借貸便利和超額存準利率組成的利率走廊0.35厘至2.65厘大為收窄。下降提升的幅度較上限下調為多，消息推動債息上升，中國10年期國債孳息率開市升3.3點子（1厘等於100點子）至2.298厘，為近一個月高位，昨日收報2.2837厘（見圖）。

分析：釋放短息也可上升信號

7天期回購利率是內地銀行間資金成本指標，渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，利率走廊收窄將減少波動，令人行有能力通過公開市場利率，同時決定銀行貸款和負債的成本，令存息與公開市場操作利率變幅更為一致，進而讓貸息會與MLF脫鈎。FSMOne環球債券部高級經理陳家朗指出，內地樓市疲弱減少按揭需求，銀行亦不敢向房企貸款，令資金積存在銀行，因此人行透過正回購吸收流動性。及後市場焦點將落在臨時回購利率及規模，但即使抽高短期債息，也不會改變債息和人民幣現時下跌走勢。

人行指若當日有臨時回購操作，結束後將發布公告，昨日未有做相關操作，中信證券首席經濟學家明明認為不會太過頻繁，或在月中、月底和季末金融機構流動性較波動時進行，以穩定市場流動性。德邦證券固收首席分析師呂品表示，臨時回購操作代表人行釋放短期利率也可以上升的信號，長短期利率配合形成向上傾斜的利率曲線。