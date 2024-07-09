卓悅曾洗倉式急插58% 股價歷史低 大股東陳健文身家單日蒸發逾4000萬

公司市值餘8560萬

雖然該股昨日成交股數較平日大增至5.34億股，跌幅多達41.9%，罕見一併打入十大成交量首三名及跌幅榜第二名，其成交額亦多達934萬元，同較平時大增。但截至本報截稿為止，未見刊發公告解釋股價大成交急跌原因。一般相信，這或與該股出現洗倉，甚至有股東或投資者所持股份被斬倉有關。卓悅另一主要股東遠東發展（0035），在卓悅實益持股8311萬股，經昨日該股大跌後，市值僅餘149.59萬元，單日蒸發104.14萬元。

卓悅近年動作多多，於6月下旬簽訂諒解備忘錄，部署參與新能源行業。在業務上有新舉措之外，圍繞該股的股權運作的活動更多。當中該股在去年8月31日，宣布將大股東陳健文授出逾7698.8萬元股東貸款資本化，實行債轉股，持股由63.89%增至73.32%。同日陳健文將手上達15.77億股，質押予商人並為薈萃國際（8041）前主席劉智遠為首的公司，藉此取得1000萬元的擔保。陳健文所質押的股份比例，相當於他在卓悅的49%股權。

陳健文今年累沽8.2%股權

在今次出現股價大幅波動及洗倉前，陳健文早前便在聯交所證券披露權益申報，在今年1月26日、5月8日及6月19日分3個交易日，沽出8.2%股權，令其持股水平由73.32%，除至65.96%，套現約2900萬元。雖然陳健文持股減少，他在早前的股東周年大會重選連任董事決案，卻未見明顯的反對票增加。

明報記者