渣打大灣區營商景氣指數平穩

香港東莞營商子指數較落後

與上季相比，8個「現狀」指數組成部分中有4個下跌，當中「生產」（59）、「新訂單」（58.3）和「利潤」（57.8）雖從第一季度的強勁水平回調向下，但仍然是表現最好的3個組成部分。

唯獨「原材料庫存」由上季的46.1進一步回落至42.5，已連續5個季度處於50以下，報告指按其觀察、在需求周期反彈初期，庫存往往會下降。

值得留意是調查有覆蓋的6個大灣區城市中（澳門與「其他城市」合併為一），以香港和東莞的營商子指數較為落後，其中第二季香港「現狀」營商子指數（商業活動）已連續兩個季度低於50，最新一季只錄得47.1，而「預期」子指數則錄得49.7，已連續3個季度低於50。

至於東莞方面，今季「現狀」營商子指數錄得46.8，「預期」子指數錄得46.1，是在所有城市中表現最差，反映兩地市場營商情緒相對不樂觀。

調查報告指出，儘管短期經濟活動平穩，不少企業因現時經濟前景不明朗，以及融資成本仍處於高位，持審慎、觀望的態度。

不過，渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示。若美國大選局勢進一步明朗及聯儲局在9月減息，有機會成為企業投資的催化劑，令香港營商子指數在下半年企穩50或以上。

另外，香港貿易發展局研究總監范婉兒指出，現時美元走強，若美國減息可令美元減弱，提振香港零售表現。