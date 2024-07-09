投資推廣署：港適合家辦拓ESG 助89間落戶 華人企業家佔60%

明報記者 邱潤青

方展光稱，目前全球家族辦公室ESG投資活躍。現今家族新世代成員普遍受高等教育，擁有國際視野，尤其青睞新型投資方向。而從資產配置、持續發展及影響力方面，家族辦公室涉獵的投資範圍相較普通高淨值人群更加深廣，會主動尋求長期穩定回報及實現社會效益。許多研究機構報告亦表示，着重發展ESG治理體系的機構在監督及管理能力方面都更為可持續，與家族辦公室的長遠發展目標不謀而合。

港綠債市場成熟 投資工具完善

2022年《施政報告》目標於2025年底前吸引最少200間家族辦公室在港設立或擴展業務。方展光稱，截至今年5月底，香港已經成功吸引89間家族辦公室，其中約60%是華人背景企業家，約20%為東南亞及中東家族，其餘接近20%為英美澳等西方家族，另有逾130間正準備或已決定落戶香港。方展光表示，對吸引更多家族辦公室來港充滿信心，期望於2025年底之前提早完成目標。

香港在市場、政策及地理位置層面均具備家族辦公室進行ESG投資的明顯優勢。方展光稱，香港不僅是亞太區綠色金融樞紐，更是全球最大的綠色債券市場之一，投資市場成熟，投資工具完善，在ESG投資層面與國際接軌。方展光介紹，目前香港綠色債券借款上限已倍增至2000億元，長遠而言，香港依然保持可持續債券市場增長領先地位。香港之家族辦公室容易獲知國際最前沿投資方向，無論參與綠色債券，持續發展基金或影響力投資，均有健全的營商環境作支撐。

香港政府也配合出台一系列綠債計劃及資助計劃支持綠色金融及可持續發展，並大力鼓勵企業及投資者在投資時更多考慮ESG方向，同時兼顧投資目標與投資風險的平衡，正與家族辦公室尋求的長期回報模式相匹配。方展光介紹，政府針對落成於本港的家族辦公室實行稅務寬減政策，大幅提升吸引力。2023年，由香港特區政府全資擁有、金發局做行政管理的香港財富傳承學院成立，提供面向全球的交流協作、知識分享和人才培訓等支援，致力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐，為家族辦公室配備專業人才庫。香港之家族辦公室亦積極招聘更多ESG專才，為ESG投資提供便利條件。

港可助家辦拓灣區持續發展項目

此外，大灣區是香港家族辦公室投資ESG的龐大機遇及跳板。大灣區擁有8900萬人口和兩萬億級經濟總量，人員流動或經濟體量均達到國家級水平。受益於經濟及科技迅速發展，大灣區存在諸多可持續發展項目及投資機會。方展光介紹，如今香港發揮超級聯繫人作用，幫助家族辦公室進出中國，積極參與投資大灣區持續發展項目，如綠色基礎建設、清潔能源、環保技術及智慧城市等。作為資本、人員及信息流動自由的特區，香港同時肩負同國際投資者接軌的重任，通過完善的金融基礎建設幫助家族辦公室投放國內外ESG項目，建立ESG生態圈。塑造市場多元發展之餘，亦是為更綠色及可持續的未來鋪路。

方展光坦言，香港也面臨家族辦公室對ESG投資挑戰。在過往14個月帶領團隊接觸全球各地約700個家族辦公室時，雖然有超過三分之一有興趣或已開始投資ESG項目，但更有三分之二尚未着手投資ESG或未提及相關細節。方認為，其中最大困難是增強ESG投資的認受性，團隊需要同時間競賽，盡快深入了解這些家族辦公室的考量，如投資風險、投資範圍等。方展光稱，亞洲多個金融中心如新加坡、東京均將大量資源投入ESG發展，是香港的有力競爭對手，但香港不懼怕競爭，亦不能驕傲自滿。