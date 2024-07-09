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波音認737 MAX空難涉欺詐罪 市場料助免更嚴重判罰 早段升逾2%

【明報專訊】波音（美：BA）同意就737 MAX兩宗墜機空難，承認一項合謀欺詐的刑事控罪。《華爾街日報》指出，波音就空難發生前，誤導美國聯邦航空管理局（FAA）的行為認罪，是「驚人的讓步」，指波音承認重罪，將為該企業帶來商業挑戰。犯有重罪的公司，可能會被暫停或禁止成為美國國防承包商。知情人士透露，波音與美國國防部正為此進行磋商，預計波音將尋求免除相關禁令。波音去年取得美國國防部總值228億美元（約1778億港元）的合約，相當於其去年總收入三成。市場認為認罪可避免更嚴重的判罰，波音早段股價升逾2%。

美國司法部官員透露，波音將面臨最高4.872億美元（約38億港元）的罰款。鑑於波音此前已支付2.436億美元，檢察官將要求波音支付第二筆2.436億美元的刑事罰款。今次的認罪協議，不會為波音個別員工提供豁免權，亦不會妨礙該公司面臨其他事故的相關指控，包括今年1月阿拉斯加航空的波音737 MAX 9客機發生的半空「甩門」事故。

家屬促起訴 冀罰250億美元

根據認罪協議，波音須在未來3年斥資4.55億美元（約35.5億港元），以增強合規性及安全標準。波音另須在未來3年，聘請一名獨立監察員，監督改善措施的落實。倘波音在為期3年的法院監督緩刑期內，未能遵守認罪協議的條款，將面臨額外處罰。

波音的認罪協議，仍需獲得州的法院批准。不過該協議內容，並未達到空難死者家屬的要求。這些家屬要求檢察官尋求高達250億美元的罰款，並要求檢察官對波音作出起訴，而不作出任何讓步，並對波音以及應為空難負責的高層提出其他指控。司法部官員表示，這些訴求面臨一些法律障礙，例如目前缺乏證據，證明過失殺人等指控。

代表家屬的律師表示，其客戶將反對司法部與波音達成的協議，認為該協議不公平地向波音讓步，且未能讓波音對346名空難死者負責。

洽免被禁做國防承包商

在2018及19年的737 MAX空難中，由於飛行控制系統反覆錯誤啟動，機頭被迫向下，導致飛機無法受機師控制而墜毁。在2018年10月首宗737 MAX空難發生後不久，檢察官就展開刑事調查。波音3年前承認，兩名前員工就737 MAX的一項飛行控制功能，誤導了FAA。

2021年1月，司法部與波音達成和解。當時波音支付了2.436億美元的刑事罰款，並向空難死者家屬賠償5億美元，以換取司法部延期起訴。波音須度過3年緩刑期才獲撤回指控。不過在緩刑期接近完結之際，波音客機又於今年1月發生「甩門」事故。司法部指波音未能遵守和解協議的核心要求，維持有效的合規措施，令和解協議被推翻。司法部上周要求波音認罪，否則將面臨刑事審訊。

司法部的文件稱，合謀欺詐的指控，是「可易於證明的罪行當中最嚴重的」。不過空難死者家屬希望負責此案的法官駁回認罪協議。根據聯邦法規，法官只能批准或拒絕認罪協議，無法同意或反對個別內容，又或更改條款。除了刑事指控，波音仍面臨相關空難的民事訴訟。

（綜合報道）

[國際金融]