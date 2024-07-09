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派拉蒙賣盤與Skydance合併

【明報專訊】影視巨擘派拉蒙全球（Paramount Global）（美：PARA）與Skydance Media宣布同意合併。甲骨文創辦人埃利森（Larry Ellison）之子、創辦Skydance的戴維埃利森（David Ellison），將成為新一代荷李活大亨。不過隨着串流影視娛樂崛起，派拉蒙仍將面臨重重挑戰。派拉蒙全球股價早段跌2%。

甲骨文創辦人子成荷李活大亨

派拉蒙的聲明稱，其董事長Shari Redstone同意以24億美元的價格，將其家族控制的全國娛樂公司（National Amusements, Inc.）出售給Skydance。全國娛樂公司控制派拉蒙約77%的投票權。Skydance及其投資者已同意為派拉蒙斥資逾80億美元，當中包括15億美元用於協助派拉蒙償還債務。

合併後企業價值280億美元

派拉蒙擁有哥倫比亞廣播公司（CBS），以及Nickelodeon、Comedy Central和MTV等有線電視頻道，旗下製片廠曾製作《珠光寶氣》及《教父》等經典電影。

Skydance是獨立製片公司，旗下還擁遊戲部門。派拉蒙與Skydance此前曾合作推出《壯志凌雲：獨行俠》、《職業特工隊：死亡清算》等電影。合併後，新派拉蒙的企業價值約為280億美元。戴維埃利森將出任新公司的董事長兼行政總裁，而NBCUniversal前行政總裁Jeff Shell將擔任總裁。

Skydance表示，計劃重振派拉蒙及CBS的品牌，在改善盈利能力之餘，加強對數碼平台的投資。它的目標是改進串流媒體平台Paramount+及Pluto的技術，並支援其有線頻道。

（綜合報道）

[國際金融]