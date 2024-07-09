黃雯怡：紫金受惠銅金價走強

紫金礦業（2899）作為有色金屬行業龍頭，去年實現礦產銅100.73萬噸、礦產金67.73噸、礦產鋅（鉛）46.70萬噸，居全球領先位置。公司股價5月中衝高後回落，近期回升勢頭強勁。一方面由於歐美政治局勢不確定性增加，避險意識強化推升金價上漲；另一方面，聯儲局減息可能性升溫，有助於銅價重展升浪。

紫金礦業最新公布，公司旗下西藏巨龍銅礦和黑龍江銅山銅礦共計新增備案銅金屬資源量1837.7萬噸，新增備案完成後巨龍銅礦銅資源量達2588萬噸，相較於2022年備案新增1472.6萬噸，約為公司2020年併購時核實資源量的2.5倍，是中國目前備案資源量最多的銅礦山。目前巨龍銅礦二期改擴建建設已全面啓動，紫金預計於2026年首季進行試生產，達產後銅年產量將提升至約30萬至35萬噸，届時將成為中國最大的世界級超大型銅礦。

紫金礦業在6月以每股15.5元配售2.519億股新H股集資39.04億元，股價基本可守於配售價之上，反映資金看好；建議買入，上望20元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]