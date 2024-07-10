港股連跌3日 跑輸亞洲主要股市

北水淨流入37億 最捧中移

恒指昨低開43點，早段最多跌147點，低見17,376點，午後隨A股回升而喘穩，最多倒升93點。惟A股收市後港股升勢無以為繼，恒指最終收市倒跌不足1點，收報17,523點，險守250天牛熊線（現處約17,509點）。港股連跌3日，累計跌505點。國指跌9點或0.14%，收報6275點；科指則升34點或1%，收報3600點。

大市成交943億元，較上日增加5.6%，是7月3日以來最多。北水淨流入36.5億元，較上日增加67.8%，是7月2日以來最多，並為連續第10日流入。北水昨淨買入最多的個股是中國移動（0941），淨流入達2.35億元。淨沽出最多的是匯豐控股（0005），淨沽達3億元。

分析：基本面仍差 只宜小注

重磅科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升1%至72.5元，騰訊控股（0700）升0.6%至381元，惟美團（3690）跌0.2%至114.7元。手機設備股向好，舜宇（2382）急升7.8%，為表現最佳藍籌；高偉電子（1415）升7%。晶片股受追捧，中芯（0981）升3.4%；華虹（1347）升7.8%。內需股偏軟，康師傅（0322）跌4.2%；李寧（2331）及安踏（2020）跌逾2%，為表現最差3隻藍籌股。

獨立股評人郭思治表示，目前從大市氣氛及成交額看，顯示散戶入市意欲很低，現時是「炒股不炒市」，個別板塊如手機設備股等跑出，但其他板塊都反覆偏軟。但他指若上證重上3000點，港股有望反彈，短期稍為偏好，阻力位17,800點至17,900點。不過，中期仍偏弱，始終基本面仍差，很多行業前景不明朗，散戶不宜大規模部署，只宜小注。