moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

上半年輪證成交額 較去年下半年跌11%

【明報專訊】法興證券上市產品銷售部公布數據顯示，今年上半年本港輪證總成交金額為1.2萬億元，較去年下半年跌10.5%，期內輪證成交佔大市成交比例亦由11.6%跌至9%。當中窩輪和牛熊證總成交額，期內分別為5563億元及6488億元，下跌18.4%及2.5%。兩者佔大市成交比例分別為4.2%及4.9%，較去年下半年跌1.7個百分點及0.8個百分點。法興證券上市產品銷售部董事周翰宏解釋，本港窩輪市場成交量下跌，因相關產品的引伸波幅下跌影響回報，而令投資者卻步。

法興：引伸波幅跌影響回報

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹指出，本港牛熊證成交的大市佔比於期內下降，但其日均成交額近乎持平，主要因本港大市日均成交額有所上升所導致。她續稱，發現本港投資者對於美股納指牛熊證關注度持續上升，今年上半年購買納指牛熊證資金的淨流入量達2814萬元，今年上半年已超越去年全年淨流入量2640萬元，同時亦於今年上半年本港牛熊證產品的淨流入量排名中居第六，而今年上半年購入納指牛證的比例亦有所上升。

港投資者購納指牛熊證增

蔡秀虹續表示，有見本港投資者對於美國股票的需求以及近期科技AI的熱潮，法興於今年6月25起推出有關美國個股窩輪，提供包含「納指七雄」及AMD（美：AMD）的輪證，但法興現時暫不提供美股個股的牛熊證，會隨市場的需求與港交所（0388）緊密溝通，研究推出有關產品的可行性。周翰宏表示，預期公司下半年的美股窩輪發行量會增加，期望美股窩輪成交額可佔港股大市佔比1%至2%。