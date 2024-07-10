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萬科盈警 料半年轉蝕最多90億 15高管逾1800骨幹人員擬自籌2億增持A股

【明報專訊】萬科企業（2202）發出盈利預警，預期相對於去年上半年度股東應佔溢利98.7億元（人民幣，下同），截至今年6月底止上半年度由盈轉虧，虧損約70億至90億元。此外萬科同時宣布，骨幹管理人員擬自籌2億元、並通過信託計劃增持公司A股（深：000002）股份。明報記者 陳偉燊

萬科解釋料上半年出現虧損，與期內地產開發業務涉及2022年前項目涉高地價，卻在售樓時銷售及毛利率低於預期，甚至要為部分項目計提減值、財務投資虧損，以及部分大宗資產及股權交易低於帳面值所致。

期內交付7.4萬套房 銷售額1273億

集團指出，期內實現交付7.4萬套房子、銷售額1273.3億元及大宗交易回款93.4億元。聯營企業印力集團更將商業基礎設施REIT安排上市融資32.6億元。集團又表示，轉型過程中投資超出了資源和能力的邊界。同時未能完全擺脫慣性，部分開發項目投資過於樂觀，拿地成本較高。隨着這些在2022年前後獲取的土地項目在2024年結算，便受重大影響。為確保現金流安全，集團通過價格折讓加大庫存去化和資產處置力度，致業績壓力進一步加大，地產開發項目結算規模和毛利率顯著下降，並低於投資預期。此外，集團對部分項目計提減值，部分非主業財務投資更出現虧損，加上部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值，均導致需發盈警。

倘落實增持A股 設兩年禁售期

萬科對業績虧損「深表歉意」，期內聚焦現金流安全，並推進業務重整和風險化解，着眼長遠推動轉型升級；又指有信心、有決心聚焦主賽道，在房地產發展新模式中盡快重回健康可持續發展道路，回饋股東。

此外，該集團包括全職工作董、監事、高級管理人員及黨委成員15人出資不低於7300萬元，每人平均出資486.67萬元；其他骨幹管理人員共1847人出資額不超過1.27億元，每人平均出資6.87萬元。兩者加起來出資共2億元，委託由員工代表設立的法人主體，不限價在深圳A股市場用於自願增持股份，又表明，若A股停牌，增持計劃便順延、而若落實增持，相關股份將自願設下兩年禁售限制，投資股票的盈虧由增持主體自負。