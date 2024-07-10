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八達通：免商戶每月首1萬元交易轉帳費

標籤：經濟

【明報專訊】八達通昨日公布針對小微企的支援措施，包括由8月1日起，向所有商用版八達通App的商戶永久豁免其每月首1萬元交易金額的銀行帳戶資金轉帳費用，未來亦會擴大開放商用版八達通App的支付網絡予其他支付平台，以期更便利商戶和市民。

目前八達通的轉帳費為1.5%，據八達通指出，現時有超過八成商用版八達通App的商戶每月交易額等同或低於1萬元。換言之，新措施下大部分小微企的銀行帳戶資金轉帳費用可獲全免。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，亦計劃於今年下旬推出新服務，研究為商用版八達通 App的獨資經營商戶， 可將八達通商用帳戶內的款項，直接增值至八達通卡，用戶亦毋須繳付1.5%的轉帳費。

另一方面，現時新申請商用版八達通App商戶提供的優惠則會一直延續，包括豁免首6個月銀行帳戶資金轉帳費用，以及向商戶免費贈送八達通流動收款機等。

盼下月新措施減小微企營商成本

李玉兒續稱，為支持商戶進行數碼轉型以接受電子支付，八達通已為超過 4.6萬個零售餐飲商戶免費開設商用版八達通App，並花超過1200萬元向相關商戶免費送贈八達通流動收款機，亦豁免商戶透過使用商用版八達通 App 約2億宗交易筆數的手續費。她指此次推出的新措施旨在減輕小微企部分的營商成本。未來會透過擴大開放支付網絡，幫助商戶開拓更廣客源，支持小微企保持競爭力。她透露，八達通於6月的交易額按年增10%（撇除消費券影響）。

八達通營運總監甘志深表示，為了方便街市等不方便用手輸入金額的商戶，八達通亦已推出語音輸入金額模式，亦正研究顧客輸入金額付錢模式。

的士八達通使用量 4年升10倍

另外，八達通目前已開放予的士司機且毋須收取手續費，支持其他支付平台包括微信、支付寶等，其機器可以識別相關支付平台的二維碼。截至今年6月底，透過商用版八達通App收款的的士司機由今年1月底2.1萬名，增加兩成至2.5萬名；而過去4年的士上八達通使用量升幅達10倍。