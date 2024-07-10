證監：樂艙物流街貨0.5% 股權高度集中

21股東共持有99.5%

證監稱最近曾就樂艙物流之股權分佈進行查訊，顯示在6月21日有18名股東合共持有1.26億股股份，相當於已發行股本之44.11%。有關股權連同由該公司3名控股股東許昕、李艷及劉泉香持有之1.59億股或佔已發行股本55.39%，相當於發行股本之99.5%。證監稱，樂艙物流在2023年9月25日於主板以招股價5.13元上市，根據公司在9月22日發出之最終發售價及配發公告，假設無行使超額配股權，最大前20名股東於上市時持有2.83億股，佔已發行股份總數之99.53%。該公司在同一公告上發出股權高度集中警告。今年4月12日至6月21日期間，樂艙物流股份之價格明顯上升，由4月11日收市價 5元上升460%至6月21日收市價28元。於今年7月8日，公司股價收報 33.2元，較4月11日收市價5元高出564%。

昨盤中創新高 掛牌至今累升6倍

樂艙物流股自今年4月「起飛」、至昨日股價更創上市以來新高，高見35.45元。雖然其後回軟，惟全日仍升3.77%或1.25元，收報34.45元（見圖），若與招股價5.13元計，由掛牌至今已累升571.5%。

近期同樣獲證監點名股權高度集中的長久股份（6959），上月19日收市後證監發稿指其股權高度集中，翌日股價跌66%，但及後又連升3個交易日，累計升幅達81%。