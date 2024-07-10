澳門上半年賭收按年增67%

【明報專訊】澳門財政局公布最新的「中央帳目-預算執行情况表」顯示，截至今年6月底上半年，共錄得博彩稅收入447.89億元（澳門元，下同），按年增加67.18%，相當於原來預算全年博彩稅收836.09億元的執行率達53.6%。6月份單月的博彩稅收入達77.79億元，亦按年增長29.09%，按月則增長8.7%。澳門博彩稅收增加，與恢復通關後，旅客及博彩收入持續增加有關。