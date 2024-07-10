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澳門上半年賭收按年增67%

【明報專訊】澳門財政局公布最新的「中央帳目-預算執行情况表」顯示，截至今年6月底上半年，共錄得博彩稅收入447.89億元（澳門元，下同），按年增加67.18%，相當於原來預算全年博彩稅收836.09億元的執行率達53.6%。6月份單月的博彩稅收入達77.79億元，亦按年增長29.09%，按月則增長8.7%。澳門博彩稅收增加，與恢復通關後，旅客及博彩收入持續增加有關。

大摩料次季博企EBITDA遜預期

雖然無論澳門博彩收入及政府博彩稅收俱見增長，但摩根士丹利最新報告顯示，料第二季博彩企業的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）水平會比市場預期水平為差，並料估計按季EBITDA會跌4%。大摩估計只有銀河娛樂（0027）的表現會好過預期，並料銀娛的EBITDA會按季有8%增長。

永利料暑假酒店入往率穩定

在個別博彩企業方面，永利澳門（1128）總裁兼副主席陳志玲昨日在澳門接受媒體訪問時指出，去年起參與福隆新街步行區活化計劃後，至今已經帶動10多間包括從事美食、手信及文創等中小企店舖進駐福隆新街，並指已經對大三巴區產生旅客分流效果。他們有意請來明星到區吸客，推動旅客延長逗留時間及夜經濟，並有意新增加酒吧等新類型店舖。

至於在暑假檔期，陳志玲表示在這傳統旅遊旺季，加上當局大力推廣盛事，有信心期間酒店入往率及預訂率保持穩定；而該集團向來入住率一直保持良好狀態。永利澳門股價昨日收報6.2元，升0.81%。在眾博彩股中，美高梅中國（2282）的升幅最大，全日股價升1.8%。